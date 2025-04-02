Деменции можно предотвратить: снижение уровня плохого холестерина может значительно сократить риск возникновения болезни

Согласно результатам нового исследования, опубликованным во вторник, у людей с более низким уровнем "плохого холестерина" риск развития деменции был на 26% ниже, а болезни Альцгеймера - ниже на 28%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

Детали

По оценкам экспертов, деменцией страдают 57 миллионов человек во всем мире. Ожидается, что к 2050 году их количество утроится. Однако эксперты считают, что половину случаев возникновения деменции можно предотвратить.

Существует два типа холестерина ЛПНП-холестерин способствует образованию жировых отложений в артериях и повышает риск возникновения проблем с сердцем.

ЛПВП-холестерин, который часто называют "хорошим" холестерином, очищает артерии от холестерина ЛПНП и возвращает его в печень, где он может быть расщеплен.

Как холестерин влияет на возникновение деменции

В прошлом году международная группа экспертов по проблеме деменции заявила, что высокий уровень "плохого холестерина" является фактором риска развития деменции.

В свою очередь результаты нового исследования, опубликованные во вторник, показали, насколько прочна связь между этими двумя факторами. В нем приняли участие около 109 тысяч человек.

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Согласно исследованиям, у людей с меньшим уровнем холестерина ЛПНП риск развития деменции был на 26% ниже, а болезни Альцгеймера - ниже на 28%.

Исследователи добавляют, что прием статинов, которые помогают снизить уровень холестерина и уменьшить риск инфаркта и инсульта, обеспечивает дополнительный защитный эффект. В частности, у людей с низким уровнем холестерина ЛПНП, которые принимали статины, риск развития деменции был на 13% ниже по сравнению с теми, кто их не принимал.

В исследовании снижение риска развития деменции было наиболее заметным у людей с уровнем холестерина ЛПНП менее 70 мг/дл. У людей с очень низким уровнем - менее 30 мг/дл - снижение риска не наблюдалось.

По мнению специалистов из нескольких университетов Южной Кореи, полученные результаты свидетельствуют о том, что помощь людям в регулировании уровня холестерина может стать эффективным способом замедления или предотвращения деменции.

Полученные результаты убедительно доказывают, что исследователи должны учитывать уровень холестерина ЛПНП в дополнение к классическим подходам - сказал в своем заявлении нейрофизиолог Франческо Таманьини.

По словам ученых, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, действительно ли повышенный уровень "плохого" холестерина вызывает деменцию, или он является лишь фактором риска.

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