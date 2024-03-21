Раннее выявление болезни Паркинсона: новый тест поможет не ждать симптомов годами

Тест биопсии кожи ускоряет диагностику симптомов болезни Паркинсона и является частью прогресса, который позволит врачам диагностировать болезнь Паркинсона на основе биологии, а не симптомов, которые могут появиться в течение многих лет.

Про це передає УНН сз посиланням на The Wall Street Journal.

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Недавние достижения в раннем выявлении болезни Паркинсона открывают новые пути к более эффективному вмешательству. Речь идет о применении теста биопсии кожи, который предлагается в медицинских центрах США, который позволяет врачам диагностировать болезнь Паркинсона на основе биологии.

Что представляет собой биопсия кожи в контексте болезни Паркинсона.

Кожный тест определяет аномальный белок, показанный оранжевым и золотым, внутри нервов, изображенных зеленым. У людей с болезнью Паркинсона есть аномальный белок, называемый альфа-синуклеином. Согласно исследованию, опубликованному в среду в JAVA, тест точно выявил аномальный белок альфа-синуклеина у 93% людей, у которых уже была диагностирована болезнь Паркинсона по симптомам. Он обнаружил белок в высоких показателях у участников с аналогичными расстройствами, включая деменцию с тельцами Леви.

По сути, кожный тест-это окно в мозг - сказал доктор Джозеф Янкович, профессор неврологии в медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне.

Тест может помочь врачам исключить заболевания со схожими симптомами, которые можно лечить иначе или иметь разные прогнозы. Согласно данным вскрытия, пациентам с симптомами болезни Паркинсона часто ставят неправильный диагноз, сказал доктор Кристофер Гиббонс, невролог из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне и ведущий автор исследования.

Другой тест обнаруживает белок в спинномозговой жидкости. Исследователи также работают над тестами с использованием крови, мазков из носа и слез. Цель состоит в том, чтобы обнаружить белок у людей за годы до того, как у них появятся симптомы, и лечить их лекарствами, которые могут замедлить или остановить болезнь, сказал доктор Тодд Левин, главный врач CND Life Sciences.

кожный тест стоит чуть менее 1500 долларов, но обычно покрывается в основном или полностью страховкой, сказал Левин.

Не всем пациентам нужен тест, сказала доктор Джой Антонель де Маркайда, которая использует его в качестве медицинского директора Центра семейных двигательных расстройств Дэвида и роды Чейз в Hartford Healthcare. По ее словам, для многих диагноз понятен по симптомам.

Но у других есть менее заметные симптомы или другие возможные объяснения, и для их диагностики может потребоваться время.

Раньше нам приходилось говорить им: вернитесь через шесть месяцев, год, и я посмотрю снова - сказала она.

Справочно

Болезнь Паркинсона возникает, когда клетки глубоко в мозге, вырабатывающие дофамин, который координирует движение, нарушаются или умирают.

Симптомы включают тремор, скованность, медленные движения и проблемы с равновесием. Пациенты также испытывают немоторные осложнения, такие как депрессия, нарушения сна и боль.

Заболевание обычно встречается у пожилых людей, чаще мужчин он увеличивается со старением населения, потому что риск выработки организмом аномальных белков увеличивается с возрастом.

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