Майже половина від усіх медзакладів України можуть надавати психологічні послуги
Київ • УНН
Дедалі більше медичних закладів в Україні можуть надавати послуги з охорони ментального здоров'я на рівні первинної медичної допомоги. Майже 1000 медзакладів України підписали угоди про надання такої допомоги.
До надання медичних послуг з охорони ментального здоровʼя доєдналися 976 медзакладів первинної ланки, - українці можуть отримувати безоплатні послуги щодо проблем поширених психічних розладів на первинному рівні у 3 363 місцях по всій Україні. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).
Нині 976 медзакладів первинної ланки меддопомоги та лікарі-ФОП підписали договір із НСЗУ на надання медичних послуг в межах пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Це становить 40% від усіх медзакладів, які надають первинну меддопомогу за Програмою медичних гарантій.
Підтверджується, що сімейні лікарі, терапевти та педіатри проходять спеціальне навчання за сертифікованою програмою mhGAP, і таким чином зможуть надавати пацієнтам кваліфіковану допомогу зі збереження ментального здоровʼя.
На сьогодні вже понад 16 650 лікарів первинної ланки отримали сертифікати про проходження онлайн-курсу "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP".
Понад 8 400 з них вже надають безоплатні послуги з ментального здоровʼя українцям у законтрактованих НСЗУ медзакладах.
Важливо: на інтерактивній мапі на сайті НСЗУ є можливість переглянути кількість й адреси медзакладів та лікарів "первинки", які надають послуги за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".
У фільтрах ліворуч слід обрати вид допомоги "Первинна".
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