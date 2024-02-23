Майже половина від усіх медзакладів України можуть надавати психологічні послуги

До надання медичних послуг з охорони ментального здоровʼя доєдналися 976 медзакладів первинної ланки, - українці можуть отримувати безоплатні послуги щодо проблем поширених психічних розладів на первинному рівні у 3 363 місцях по всій Україні. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Нині 976 медзакладів первинної ланки меддопомоги та лікарі-ФОП підписали договір із НСЗУ на надання медичних послуг в межах пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Це становить 40% від усіх медзакладів, які надають первинну меддопомогу за Програмою медичних гарантій.