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Майже половина від усіх медзакладів України можуть надавати психологічні послуги

Київ • УНН

 • 22632 перегляди

Дедалі більше медичних закладів в Україні можуть надавати послуги з охорони ментального здоров'я на рівні первинної медичної допомоги. Майже 1000 медзакладів України підписали угоди про надання такої допомоги.

Майже половина від усіх медзакладів України можуть надавати психологічні послуги

До надання медичних послуг з охорони ментального здоровʼя доєдналися 976 медзакладів первинної ланки, - українці можуть отримувати безоплатні послуги щодо проблем поширених психічних розладів на первинному рівні у 3 363 місцях по всій Україні. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Нині 976 медзакладів первинної ланки меддопомоги та лікарі-ФОП підписали договір із НСЗУ на надання медичних послуг в межах пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Це становить 40% від усіх медзакладів, які надають первинну меддопомогу за Програмою медичних гарантій.

– ідеться у повідомленні відомства.

Підтверджується, що сімейні лікарі, терапевти та педіатри проходять спеціальне навчання за сертифікованою програмою mhGAP, і таким чином зможуть надавати пацієнтам кваліфіковану допомогу зі збереження ментального здоровʼя.

На сьогодні вже понад 16 650 лікарів первинної ланки отримали сертифікати про проходження онлайн-курсу "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP".

Понад 8 400 з них вже надають безоплатні послуги з ментального здоровʼя українцям у законтрактованих НСЗУ медзакладах.

Важливо: на інтерактивній мапі на сайті НСЗУ є можливість переглянути кількість й адреси медзакладів та лікарів "первинки", які надають послуги за пакетом "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

 У фільтрах ліворуч слід обрати вид допомоги "Первинна".

Нагадаємо

За майже два роки війни росія пошкодила або зруйнувала понад 1525 українських медичних закладів.

Під час атаки російських безпілотників у Дніпрі 8 людей були поранені, коли безпілотники влучили у багатоповерхівку та підприємство, причому 2 людей залишилися в лікарні, а пошуки інших, які могли опинитися під завалами, продовжувалися.

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