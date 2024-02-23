Почти половина от всех медучреждений Украины могут предоставлять психологические услуги

К оказанию медицинских услуг по охране ментального здоровья присоединились 976 медучреждений первичного звена, - украинцы могут получать бесплатные услуги по проблемам распространенных психических расстройств на первичном уровне в 3 363 местах по всей Украине. Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).

Сейчас 976 медучреждений первичного звена медпомощи и врачи-ФЛП подписали договор с НСЗУ на оказание медицинских услуг в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи". Это составляет 40% от всех медучреждений, оказывающих первичную медпомощь по Программе медицинских гарантий. - говорится в сообщении ведомства.

Подтверждается, что семейные врачи, терапевты и педиатры проходят специальное обучение по сертифицированной программе mhGAP, и таким образом смогут оказывать пациентам квалифицированную помощь по сохранению ментального здоровья.

На сегодня уже более 16 650 врачей первичного звена получили сертификаты о прохождении онлайн-курса "Ведение распространенных психических расстройств на первичном уровне медицинской помощи с использованием руководства mhGAP".

Более 8 400 из них уже предоставляют бесплатные услуги по ментальному здоровью украинцам в законтрактованных НСЗУ медучреждениях.

Важно: на интерактивной карте на сайте НСЗУ есть возможность просмотреть количество и адреса медучреждений и врачей "первички", которые предоставляют услуги по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

В фильтрах слева следует выбрать вид помощи "Первичная".

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