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Почти половина от всех медучреждений Украины могут предоставлять психологические услуги

Почти половина от всех медучреждений Украины могут предоставлять психологические услуги

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 16:27  •  4311 просмотра

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Почти половина медицинских учреждений в Украине могут предоставлять психологические услуги на уровне первичной медицинской помощи при распространенных психических расстройствах, поскольку более 976 учреждений первичной медико-санитарной помощи подписали соглашения с медицинской службой о предоставлении такой помощи.

К оказанию медицинских услуг по охране ментального здоровья присоединились 976 медучреждений первичного звена, - украинцы могут получать бесплатные услуги по проблемам распространенных психических расстройств на первичном уровне в 3 363 местах по всей Украине. Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).

Сейчас 976 медучреждений первичного звена медпомощи и врачи-ФЛП подписали договор с НСЗУ на оказание медицинских услуг в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи". Это составляет 40% от всех медучреждений, оказывающих первичную медпомощь по Программе медицинских гарантий.

- говорится в сообщении ведомства.

Подтверждается, что семейные врачи, терапевты и педиатры проходят специальное обучение по сертифицированной программе mhGAP, и таким образом смогут оказывать пациентам квалифицированную помощь по сохранению ментального здоровья.

На сегодня уже более 16 650 врачей первичного звена получили сертификаты о прохождении онлайн-курса "Ведение распространенных психических расстройств на первичном уровне медицинской помощи с использованием руководства mhGAP".

Более 8 400 из них уже предоставляют бесплатные услуги по ментальному здоровью украинцам в законтрактованных НСЗУ медучреждениях.

Важно: на интерактивной карте на сайте НСЗУ есть возможность просмотреть количество и адреса медучреждений и врачей "первички", которые предоставляют услуги по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

 В фильтрах слева следует выбрать вид помощи "Первичная".

Напомним,

За почти два года войны россия повредила или разрушила более 1525 украинских медицинских учреждений.

Во время атаки российских беспилотников в Днепре 8 человек были ранены, когда беспилотники попали в многоэтажку и предприятие, причем 2 человека остались в больнице, а поиски других, которые могли оказаться под завалами, продолжались.

В Украине обновят руководства по лечению легких черепно-мозговых травм - Минздрав12 февраля 2024, 14:57 • 20637 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Здоровье
Майже половина від усіх медзакладів України можуть надавати психологічні послуги
Almost half of all medical institutions in Ukraine can provide psychological services
Новости по теме

Почти половина от всех медучреждений Украины могут предоставлять психологические услуги

Почти половина медицинских учреждений в Украине могут предоставлять психологические услуги на уровне первичной медицинской помощи при распространенных психических расстройствах, поскольку более 976 учреждений первичной медико-санитарной помощи подписали соглашения с медицинской службой о предоставлении такой помощи.

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