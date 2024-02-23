Атака рф на Дніпро та область: поцілили по багатоповерхівці та підприємству, 2 постраждалих у лікарні, під завалами шукають людей
Київ • УНН
Під час атаки російських безпілотників у Дніпрі 8 людей були поранені, коли безпілотники влучили у багатоповерхівку та підприємство, причому 2 людей залишилися в лікарні, а пошуки інших, які могли опинитися під завалами, продовжувалися.
Під час дронової атаки російські війська вночі поцілили не лише по багатоповерхівці у Дніпрі, але й по підприємству, з 8 постраждалих двоє залишаються у лікарні, у будинку тривають пошуки людей під завалами. При цьому в області загалом знищено 5 ворожих безпілотників за ніч. Про це повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"5 безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському", - повідомив Лисак у Telegram.
На жаль, й влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами
З його слів, не припиняв агресор й обстріли Нікопольшини. "Вогнем артилерії накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені 2 підприємства, 3 приватні будинки. Побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди цілі", - повідомив він.
У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників 8 осіб поранено, з яких 7 госпіталізовано23.02.24, 05:35 • 119403 перегляди