Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей

Во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице, в доме продолжаются поиски людей под завалами. При этом в области в целом уничтожено 5 вражеских беспилотников за ночь. Об этом сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"5 беспилотников уничтожили защитники неба этой ночью над областью. По два - в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один - в Новомосковском", - сообщил Лысак в Telegram.

К сожалению, и попаданий избежать не удалось. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами - сообщил Лысак.

По его словам, не прекращал агрессор и обстрелы Никопольщины. "Огнем артиллерии накрывал райцентр, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. Повреждены 2 предприятия, 3 частных дома. Побиты хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач. Люди целы", - сообщил он.

В Днепре в результате атаки российских беспилотников 8 человек ранены, из которых 7 госпитализированы