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Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей

Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 06:19  •  948 просмотра

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Во время атаки российских беспилотников в Днепре 8 человек были ранены, когда беспилотники попали в многоэтажку и предприятие, причем 2 человека остались в больнице, а поиски других, которые могли оказаться под завалами, продолжались.

Во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице, в доме продолжаются поиски людей под завалами. При этом в области в целом уничтожено 5 вражеских беспилотников за ночь. Об этом сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"5 беспилотников уничтожили защитники неба этой ночью над областью. По два - в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один - в Новомосковском", - сообщил Лысак в Telegram.

К сожалению, и попаданий избежать не удалось. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами

- сообщил Лысак.

По его словам, не прекращал агрессор и обстрелы Никопольщины. "Огнем артиллерии накрывал райцентр, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. Повреждены 2 предприятия, 3 частных дома. Побиты хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач. Люди целы", - сообщил он.

В Днепре в результате атаки российских беспилотников 8 человек ранены, из которых 7 госпитализированы23 февраля 2024, 03:35 • 32311 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sinelnikovoСинельниково
dneprДнепр
telegramТелеграмма
Атака рф на Дніпро та область: поцілили по багатоповерхівці та підприємству, 2 постраждалих у лікарні, під завалами шукають людей
Russian attack on Dnipro and region: a high-rise building and an enterprise were hit, 2 injured in hospital, people are being searched for under the rubble
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Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей

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