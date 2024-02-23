Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей
Киев • УНН
Во время атаки российских беспилотников в Днепре 8 человек были ранены, когда беспилотники попали в многоэтажку и предприятие, причем 2 человека остались в больнице, а поиски других, которые могли оказаться под завалами, продолжались.
Во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице, в доме продолжаются поиски людей под завалами. При этом в области в целом уничтожено 5 вражеских беспилотников за ночь. Об этом сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
"5 беспилотников уничтожили защитники неба этой ночью над областью. По два - в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один - в Новомосковском", - сообщил Лысак в Telegram.
К сожалению, и попаданий избежать не удалось. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки двое остаются в медучреждении. Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами
По его словам, не прекращал агрессор и обстрелы Никопольщины. "Огнем артиллерии накрывал райцентр, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. Повреждены 2 предприятия, 3 частных дома. Побиты хозяйственные постройки. Зацепило линии электропередач. Люди целы", - сообщил он.
В Днепре в результате атаки российских беспилотников 8 человек ранены, из которых 7 госпитализированы23 февраля 2024, 03:35 • 32311 просмотров
Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей
Во время атаки российских беспилотников в Днепре 8 человек были ранены, когда беспилотники попали в многоэтажку и предприятие, причем 2 человека остались в больнице, а поиски других, которые могли оказаться под завалами, продолжались.
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