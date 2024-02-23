В Днепре в результате атаки российских беспилотников 8 человек ранены, из которых 7 госпитализированы

Последствия вражеской атаки в Одессе: один человек спасен и один погиб

Спасатели в Одессе ищут возможных жертв после того, как один из дронов-камикадзе упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвав разрушения и пожар. В результате чего один человек погиб, а другого удалось спасти.