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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників 8 осіб поранено, з яких 7 госпіталізовано

Київ • УНН

 • 119403 перегляди

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на будинок у Дніпрі 8 людей отримали поранення, 7 з них були госпіталізовані.

У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників 8 осіб поранено, з яких 7 госпіталізовано

Унаслідок атаки рф по багатоповерховому будинку у Дніпрі відомо про 8 травмованих, з яких 7 госпіталізовані. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані. Аварійно-рятувальні роботи тривають 

 – Сергій Лисак.

Будівля у Дніпрі зазнала удару російських безпілотників: 4 поранених, інші люди під завалами23.02.24, 02:59 • 31541 перегляд

Юлія Котвицька

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