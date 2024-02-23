У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників 8 осіб поранено, з яких 7 госпіталізовано
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих безпілотників на будинок у Дніпрі 8 людей отримали поранення, 7 з них були госпіталізовані.
Унаслідок атаки рф по багатоповерховому будинку у Дніпрі відомо про 8 травмованих, з яких 7 госпіталізовані. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані. Аварійно-рятувальні роботи тривають
Будівля у Дніпрі зазнала удару російських безпілотників: 4 поранених, інші люди під завалами23.02.24, 02:59 • 31541 перегляд