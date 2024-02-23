Будівля у Дніпрі зазнала удару російських безпілотників: 4 поранених, інші люди під завалами
Київ • УНН
Багатоповерховий будинок у Дніпрі зазнав удару іранських безпілотників "Шахед", у результаті чого 4 людини отримали поранення, а інші опинилися під завалами, поки рятувальники працюють над пошуком вцілілих.
У Дніпрі ворог влучив шахедами в багатоповерхівку. Наразі відомо про 4 постраждалих, під завалами ще є люди. Триває пошукова операція.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
рф атакує Дніпропетровську область шахедами.
Було зафіксовано влучання по багатоповерховому будинку у Дніпрі.
За попередньою інформацією, 4 людини отримали поранення.
Під завалами знаходяться люди.
Пошукова операція триває.
Повітряні сили: Ударні БпЛА рухаються до Дніпропетровщини22.02.24, 23:33 • 27356 переглядiв