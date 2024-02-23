Здание в Днепре подверглось удару российских беспилотников: 4 раненых, остальные люди под завалами

Как украинцев наказывают за "нюдсы" и "секс-вечеринки" и сколько денег выделяют полиции на расследование "развратных" преступлений: исследование BIHUS Info

В прошлом году государство потратило примерно 11,5 миллионов гривен на расследование 200 дел против организаторов вероятных секс-вечеринок и преследования украинцев за преступления, связанные с нецензурной лексикой.