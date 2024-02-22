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Воздушные силы: Ударные БпЛА движутся к Днепропетровщине

Воздушные силы: Ударные БпЛА движутся к Днепропетровщине

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 21:33  •  10965 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области, движущихся из Запорожской области.

Воздушные силы ВС Украины предупреждают о движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в направлении Днепропетровщины из Запорожской области, передает УНН.

Воздушные силы предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской области22 февраля 2024, 21:29 • 10375 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Повітряні сили: Ударні БпЛА рухаються до Дніпропетровщини
Air Force: Strike UAVs are moving to Dnipropetrovs'k region
Новости по теме

Воздушные силы: Ударные БпЛА движутся к Днепропетровщине

Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области, движущихся из Запорожской области.

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Воздушные силы: Ударные БпЛА движутся к Днепропетровщине

Воздушные силы предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской области

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Более 800 украинских семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам еВідновлення и еОселя

Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Три российских стратегических бомбардировщика Ту-22м3 были замечены в Черном море согласно сообщению Военно-воздушных сил Украины.

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Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Предложение мэра Одессы взять на себя охрану памятников архитектуры было раскритиковано экспертами как противоречащее украинскому законодательству, которое возлагает эти полномочия исключительно на Министерство культуры.

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Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства, которые движутся на север в Полтавской области.

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