Воздушные силы: Ударные БпЛА движутся к Днепропетровщине

Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Предложение мэра Одессы взять на себя охрану памятников архитектуры было раскритиковано экспертами как противоречащее украинскому законодательству, которое возлагает эти полномочия исключительно на Министерство культуры.