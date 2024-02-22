Воздушные силы: Ударные БпЛА движутся к Днепропетровщине
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области, движущихся из Запорожской области.
Воздушные силы ВС Украины предупреждают о движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в направлении Днепропетровщины из Запорожской области, передает УНН.
Воздушные силы предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской области22 февраля 2024, 21:29 • 10375 просмотров
Воздушные силы: Ударные БпЛА движутся к Днепропетровщине
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области, движущихся из Запорожской области.
Воздушные силы предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской области
Военно-воздушные силы Украины предупреждают об угрозе ударов с беспилотников в Запорожской области.
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