Воздушные силы предупреждают о возможных атаках беспилотников в Запорожской области

На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.