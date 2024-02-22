Сообщено о вражеских беспилотниках вблизи Харькова

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  179467 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  213674 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  195780 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  214652 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  224698 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  195463 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209881 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

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Сообщено о вражеских беспилотниках вблизи Харькова

Сообщено о вражеских беспилотниках вблизи Харькова

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 21:10  •  1565 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников вблизи Харькова.

Воздушные силы ВС Украины сообщают о вражеских беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) в районе города Харьков, передает УНН.

Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов22 февраля 2024, 21:05 • 3220 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков
Повідомлено про ворожі безпілотники поблизу Харкова
Hostile drones reported near Kharkiv
Новости по теме

Сообщено о вражеских беспилотниках вблизи Харькова

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников вблизи Харькова.

Война •   •  1565 просмотра
Сообщено о вражеских беспилотниках вблизи Харькова

Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов

В четверг российские войска 50 раз обстреляли четыре общины в Сумской области вблизи границы с Россией.

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Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов

Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов

Воздушные силы Украины зафиксировали пуски ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей.

Война •   •  3220 просмотра
Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов

Обнаружен вражеский беспилотник в районе Полтавы

Воздушные силы Украины сообщили об обнаружении российского беспилотника вблизи Полтавы.

Война •   •  7431 просмотра
Обнаружен вражеский беспилотник в районе Полтавы

Более 800 украинских семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам еВідновлення и еОселя

Более 800 украинских семей приобрели новое жилье с помощью жилищных сертификатов взамен утраченного в результате российской агрессии.

Война •   •  6980 просмотра
Более 800 украинских семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам еВідновлення и еОселя

Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Три российских стратегических бомбардировщика Ту-22м3 были замечены в Черном море согласно сообщению Военно-воздушных сил Украины.

Война •   •  6806 просмотра
Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Предложение мэра Одессы взять на себя охрану памятников архитектуры было раскритиковано экспертами как противоречащее украинскому законодательству, которое возлагает эти полномочия исключительно на Министерство культуры.

Политика •   •  9111 просмотра
Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства, которые движутся на север в Полтавской области.

Война •   •  10234 просмотра
Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.

Война •   •  10548 просмотра
На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Байден выразил восхищение мужеством Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и поддержкой демократии в России. А также анонсировал новый санкционный пакет против РФ в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.

Политика •   •  11307 просмотра
Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России