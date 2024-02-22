Сообщено о вражеских беспилотниках вблизи Харькова
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников вблизи Харькова.
Воздушные силы ВС Украины сообщают о вражеских беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) в районе города Харьков, передает УНН.
Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов22 февраля 2024, 21:05 • 3220 просмотров
Сообщено о вражеских беспилотниках вблизи Харькова
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеских беспилотников вблизи Харькова.
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Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов
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