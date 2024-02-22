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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
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21.02.24  •  213697 просмотра

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21.02.24  •  195788 просмотра

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Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов

Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 21:05  •  3516 просмотра

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Воздушные силы Украины зафиксировали пуски ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей.

Воздушные силы ВС Украины заявили об обнаружении сверхзвуковых ракет Х-22, которые были запущены из Черного моря в направлении южных областей страны. Передает УНН.

Обнаружен вражеский беспилотник в районе Полтавы22 февраля 2024, 20:55 • 7704 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
Зафіксовано надзвукові ракети Х-22, запущені з Чорного моря в напрямку південних регіонів
X-22 supersonic missiles launched from the Black Sea in the direction of the southern regions were spotted
Новости по теме

Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов

Воздушные силы Украины зафиксировали пуски ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей.

Война •   •  3516 просмотра
Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов

Обнаружен вражеский беспилотник в районе Полтавы

Воздушные силы Украины сообщили об обнаружении российского беспилотника вблизи Полтавы.

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Обнаружен вражеский беспилотник в районе Полтавы

Более 800 украинских семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам еВідновлення и еОселя

Более 800 украинских семей приобрели новое жилье с помощью жилищных сертификатов взамен утраченного в результате российской агрессии.

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Более 800 украинских семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам еВідновлення и еОселя

Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Три российских стратегических бомбардировщика Ту-22м3 были замечены в Черном море согласно сообщению Военно-воздушных сил Украины.

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Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Предложение мэра Одессы взять на себя охрану памятников архитектуры было раскритиковано экспертами как противоречащее украинскому законодательству, которое возлагает эти полномочия исключительно на Министерство культуры.

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Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства, которые движутся на север в Полтавской области.

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Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.

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На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Байден выразил восхищение мужеством Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и поддержкой демократии в России. А также анонсировал новый санкционный пакет против РФ в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.

Политика •   •  11436 просмотра
Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеского БпЛА в районе города Одесса.

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Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе

Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок является европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.

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Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия