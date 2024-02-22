Обнаружен вражеский беспилотник в районе Полтавы

Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Байден выразил восхищение мужеством Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и поддержкой демократии в России. А также анонсировал новый санкционный пакет против РФ в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.