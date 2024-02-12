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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208265 просмотра

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Новости по теме

В Украине обновят руководства по лечению легких черепно-мозговых травм - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины начинает процесс изменения устаревших подходов к лечению легкой черепно-мозговой травмы и стандартизации помощи в соответствии с международными рекомендациями.

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В Украине обновят руководства по лечению легких черепно-мозговых травм - Минздрав

Убытки более 700 тыс. грн при реконструкции гимназии: будут судить бывшего чиновника столичного КП

Бывший исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия Голосеевского района Киева предстанет перед судом за нанесение ущерба на сумму более 766 тыс. грн во время реконструкции гимназии.

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Убытки более 700 тыс. грн при реконструкции гимназии: будут судить бывшего чиновника столичного КП

Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: часть из них получит Украина

Rheinmetall начинает строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии, который будет производить снаряды для самоходных гаубиц, которые будут поставляться в Украину.

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Rheinmetall начал строить завод по производству снарядов: часть из них получит Украина

Обеспечивает серийное производство дронов для армии рф: СБУ сообщила о подозрении соратнику Аксенова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "первому заместителю министра экономического развития" оккупированного Крыма Роману Хитущенко в организации промышленного производства боевых беспилотников для российских войск.

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Мужчина потерял часть ноги из-за подрыва на российской мине в Херсонской области

58-летний мужчина, который собирал дрова в лесополосе в селе Беляевка Херсонской области, потерял часть ноги, наступив на мину, оставленную российской армией.

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Мужчина потерял часть ноги из-за подрыва на российской мине в Херсонской области

После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА

В понедельник в Кропивницком районе произошел взрыв, но обошлось без жертв и разрушений.

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После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА

По программе "еОселя" приобрели первый частный дом

Благодаря программе "еОселя" супруги из Киева смогли приобрести частный дом в Ужгороде. Семья переехала в Закарпатье из-за полномасштабного вторжения рф

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По программе "еОселя" приобрели первый частный дом

Удар по Украине "Цирконом": Александр Рувин сообщил детали экспертизы российской ракеты

Эксперты нашли предварительные доказательства того, что россия использовала ракету "Циркон" во время атаки 7 февраля, на основе маркировки и компонентов, обнаруженных на обломках ракеты.

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Удар по Украине "Цирконом": Александр Рувин сообщил детали экспертизы российской ракеты

Вместе с братом навел ракету на село Гроза: бывшему правоохранителю сообщили новое подозрение

Бывшего правоохранителя из Харьковской области обвинили в государственной измене за то, что он перешел на сторону российских войск во время оккупации и работал на их блокпостах, а затем сбежал в россию вместе со своим братом. Кроме того, братьев подозревают в наведении вражеской ракеты на кафе в поселке Гроза.

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Вместе с братом навел ракету на село Гроза: бывшему правоохранителю сообщили новое подозрение

Почти в 13 раз превысил норму алкоголя в крови: в Запорожье пьяный водитель устроил ДТП

Пьяный водитель, у которого уровень алкоголя в крови в 13 раз превышал норму, спровоцировал ДТП в Запорожье, врезавшись в две припаркованные машины.

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Почти в 13 раз превысил норму алкоголя в крови: в Запорожье пьяный водитель устроил ДТП