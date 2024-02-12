В Украине обновят руководства по лечению легких черепно-мозговых травм - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины начинает процесс изменения подходов к лечению легкой черепно-мозговой травмы (лЧМТ). Об этом говорится в заявлении Минздрава, пишет УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что сейчас диагностика и лечение лЧМТ происходят по устаревшим и неэффективным методикам, с использованием многочисленных недоказательных фармпрепаратов, назначением дорогостоящих методов нейровизуализации.

Министерство здравоохранения вместе с Центром психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" начинает процесс изменения подходов к лечению лЧМТ. Для этой работы есть большой практический опыт специалистов Центра и наличие международных материалов в переводе: клинические руководства Министерства по делам ветеранов США и Министерства обороны США "Лечение и уход за пациентами с сотрясением мозга - легкой черепно-мозговой травмой", Алгоритм ведения черепно-мозговой травмы, Brain Injury Electronic Resource Manual (BIERM) - "Зрительные нарушения, связанные с ЧМТ" - резюмировали в Минздраве.

В министерстве объяснили, что эти установки будут имплементированы при подготовке специалистов в мультидисциплинарных реабилитационных командах в пилотном проекте с Центром психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" и боевыми подразделениями ВСУ, которые занимаются ранеными бойцами.

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Кроме того, Минздрав начинает работу над утверждением клинических рекомендаций и соответствующих медицинских стандартов для унификации подходов к лечению легкой черепно-мозговой травмы и стандартизированной помощи на госпитальных этапах в соответствии с международной практикой.

Дополнение

В Минздраве объясняют, что сотрясение головного мозга от действия взрывной волны - одно из характерных ранений во время военных конфликтов последнего века.

Большинство черепно-мозговых травм (ЧМТ) - именно так называют сотрясение головного мозга в научной литературе - возникает вследствие воздействия взрыва (около 60% случаев), 80% из них являются легкими.

На территории постсоветского пространства прижилось устаревшее и некорректное название такой травмы - "контузия". Под этим термином подразумевается сотрясение головного мозга от действия минно-взрывной волны, что является отдельным травматическим воздействием на головной мозг, к которому может добавляться поражение слухового и вестибулярного аппарата - акубаротравма - объяснили в Министерстве здравоохранения Украины.

Кроме того, полномасштабное вторжение значительно увеличило случаи такого типа травм и сделало ЧМТ настоящим вызовом для боеспособности военнослужащих. А из-за атак врагом мирных городов такая травма в нынешних условиях может касаться и гражданского населения в результате ракетных ударов.

Напомним

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