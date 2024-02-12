В Україні оновлять настанови з лікування легких черепно-мозкових травм - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України розпочинає процес зміни підходів до лікування легкої черено-мозкової травми (лЧМТ). Про це йдеться у заяві МОЗ, пише УНН.

Деталі

У відомстві пояснюють, що нараз діагностика та лікування лЧМТ відбуваються за застарілими та неефективними методиками, з використанням чисельних недоказових фармпрепаратів, призначенням високовартісних методів нейровізуалізації.

Міністерство охорони здоров’я разом з Центром психічного здоровʼя та реабілітації "Лісова поляна" розпочинає процес зміни підходів до лікування лЧМТ. Для цієї роботи є великий практичний досвід фахівців Центру та наявність міжнародних матеріалів у перекладі: клінічні настанови Міністерства у справах ветеранів США та Міністерства оборони США "Лікування та догляд за пацієнтами зі струсом мозку – легкою черепно-мозковою травмою", Алгоритм ведення черепно-мозкової травми, Brain Injury Electronic Resource Manual (BIERM) – "Зорові порушення, пов’язані з ЧМТ"

У міністерстві пояснили, що ці настанови будуть імплементовані під час підготовки фахівців у мультидисциплінарних реабілітаційних командах у пілотному проєкті з Центром психічного здоровʼя та реабілітації "Лісова поляна" та бойовими підрозділами ЗСУ, які опікуються пораненими бійцями.

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Окрім того, МОЗ розпочинає роботу над затвердженням клінічних настанов та відповідних медичних стандартів для уніфікації підходів до лікування легкої черепно-мозкової травми та стандартизованої допомоги на госпітальних етапах відповідно до міжнародної практики.

Доповнення

У МОЗ пояснюють, що струс головного мозку від дії вибухової хвилі — одне з характерних поранень під час воєнних конфліктів останнього століття.

Більшість черепно-мозкових травм (ЧМТ) — саме так називають струс головного мозку в науковій літературі — виникає внаслідок впливу вибуху (близько 60% випадків), 80% з них є легкими.

На теренах пострадянського простору прижилася застаріла та некоректна назва такої травми — "контузія". Під цим терміном мається на увазі струс головного мозку від дії мінно-вибухової хвилі, що є окремим травматичним впливом на головний мозок, до якого може додаватися ураження слухового та вестибулярного апарату — акубаротравма