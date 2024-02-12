Компоненти крові та лікарські засоби: в Україні розширили перелік пріоритетних товарів на кордоні
Київ • УНН
Україна додала компоненти крові та лікарські засоби до переліку товарів, що підлягають першочерговому перетину кордону або спеціальному зберіганню.
В Україні оновили перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання - додали компоненти крові та лікарські засоби, передає УНН із почиланням на пресслужбу Укртрансбезпеки.
Деталі
За дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту єЧерга внесли до Системи оновлений перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання. Доповнення було внесено на виконання рішення Уряду.
"В переліку кодів УКТЗЕД з'явились компоненти крові та лікарські засоби", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Укртрансбезпеки, для включення в перелік коду УКТЗЕД необхідно звернутись до профільної асоціації виробників таких товарів. Профільна асоціація передає таку інформацію вищому органу виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику у відповідній сфері. За ініціативою такого органу Урядом може бути ухвалене рішення про розширення переліку кодів товарів, які включені до переліку.