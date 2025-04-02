Деменції можна запобігти: зниження рівня поганого холестерину може значно скоротити ризик виникнення хвороби
Київ • УНН
Нове дослідження показує, що у людей з низьким рівнем ЛПНЩ ризик деменції на 26% нижчий. Прийом статинів дає додатковий захист, особливо при рівні холестерину менше 70 мг/дл.
За результатами нового дослідження, опублікованими у вівторок, у людей з нижчим рівнем "поганого холестерину" ризик розвитку деменції був на 26% нижчим, а хвороби Альцгеймера - нижчими на 28%.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.
Деталі
За оцінками експертів, на деменцію страждають 57 мільйонів людей у всьому світі. Очікується, що до 2050 року їх кількість потроїться. Однак експерти вважають, що половині випадків виникнення деменції можна запобігти.
Існує два типи холестерину ЛПНЩ-холестерин сприяє утворенню жирових відкладень в артеріях та підвищує ризик виникнення проблем із серцем.
ЛПЗЩ-холестерин, який часто називають "хорошим" холестерином, очищає артерії від холестерину ЛПНЩ і повертає його до печінки, де він може бути розщеплений.
Як холестерин впливає на виникнення деменції
Минулого року міжнародна група експертів із проблеми деменції заявила, що високий рівень "поганого холестерину" є фактором ризику розвитку деменції.
Своєю чергою результати нового дослідження, опубліковані у вівторок, показали, наскільки міцний зв'язок між цими двома факторами. У ньому взяли участь майже 109 тисяч осіб.
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Згідно із дослідженнями, у людей з меншим рівнем холестерину ЛПНГ ризик розвитку деменції був на 26% нижчим, а хвороби Альцгеймера - нижчими на 28%.
Дослідники додають, що прийом статинів, які допомагають знизити рівень холестерину та зменшити ризик інфаркту та інсульту, забезпечує додатковий захисний ефект. Зокрема у людей з низьким рівнем холестерину ЛПНГ, які приймали статини, ризик розвитку деменції був на 13% нижчим порівняно з тими, хто їх не приймав.
У дослідженні зниження ризику розвитку деменції було найбільш помітним у людей з рівнем холестерину ЛПНЩ менше ніж 70 мг/дл. У людей із дуже низьким рівнем – менш як 30 мг/дл – зниження ризику не спостерігалося.
На думку фахівців з кількох університетів Південної Кореї, отримані результати свідчать про те, що допомога людям у регулюванні рівня холестерину може стати ефективним способом уповільнення або запобігання деменції.
Отримані результати переконливо доводять, що дослідники повинні враховувати рівень холестерину ЛПНГ на додаток до класичних підходів
За словами вчених, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи справді підвищений рівень "поганого" холестерину викликає деменцію, чи він є лише фактором ризику.
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