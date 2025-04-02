Деменції можна запобігти: зниження рівня поганого холестерину може значно скоротити ризик виникнення хвороби

За результатами нового дослідження, опублікованими у вівторок, у людей з нижчим рівнем "поганого холестерину" ризик розвитку деменції був на 26% нижчим, а хвороби Альцгеймера - нижчими на 28%.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

Деталі

За оцінками експертів, на деменцію страждають 57 мільйонів людей у всьому світі. Очікується, що до 2050 року їх кількість потроїться. Однак експерти вважають, що половині випадків виникнення деменції можна запобігти.

Існує два типи холестерину ЛПНЩ-холестерин сприяє утворенню жирових відкладень в артеріях та підвищує ризик виникнення проблем із серцем.

ЛПЗЩ-холестерин, який часто називають "хорошим" холестерином, очищає артерії від холестерину ЛПНЩ і повертає його до печінки, де він може бути розщеплений.

Як холестерин впливає на виникнення деменції

Минулого року міжнародна група експертів із проблеми деменції заявила, що високий рівень "поганого холестерину" є фактором ризику розвитку деменції.

Своєю чергою результати нового дослідження, опубліковані у вівторок, показали, наскільки міцний зв'язок між цими двома факторами. У ньому взяли участь майже 109 тисяч осіб.

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Згідно із дослідженнями, у людей з меншим рівнем холестерину ЛПНГ ризик розвитку деменції був на 26% нижчим, а хвороби Альцгеймера - нижчими на 28%.

Дослідники додають, що прийом статинів, які допомагають знизити рівень холестерину та зменшити ризик інфаркту та інсульту, забезпечує додатковий захисний ефект. Зокрема у людей з низьким рівнем холестерину ЛПНГ, які приймали статини, ризик розвитку деменції був на 13% нижчим порівняно з тими, хто їх не приймав.

У дослідженні зниження ризику розвитку деменції було найбільш помітним у людей з рівнем холестерину ЛПНЩ менше ніж 70 мг/дл. У людей із дуже низьким рівнем – менш як 30 мг/дл – зниження ризику не спостерігалося.

На думку фахівців з кількох університетів Південної Кореї, отримані результати свідчать про те, що допомога людям у регулюванні рівня холестерину може стати ефективним способом уповільнення або запобігання деменції.

Отримані результати переконливо доводять, що дослідники повинні враховувати рівень холестерину ЛПНГ на додаток до класичних підходів - сказав у своїй заяві нейрофізіолог Франческо Таманьїні.

За словами вчених, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи справді підвищений рівень "поганого" холестерину викликає деменцію, чи він є лише фактором ризику.

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