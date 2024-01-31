Выявлены странные случаи передачи болезни Альцгеймера через медицинскую процедуру

Согласно новому исследованию, ранние симптомы болезни Альцгеймера в редких случаях могут быть связаны с медикаментозным лечением гормонами роста.

Об этом передает УНН с ссылкой на Economist и Nature Medicine.

Детали

Исследование, опубликованное 29 января в журнале Nature Medicine, предоставляет первые доказательства медикаментозного приобретения болезни Альцгеймера у живых людей. В этих случаях ранние симптомы болезни у пациентов могут быть следствием возможной передачи белка бета-амилоида, который является ключевым компонентом болезни Альцгеймера, когда он образует бляшки в мозге.

Новое исследование предполагает, что загрязнение бета-амилоидом может быть связано с ранними симптомами деменции, которые наблюдались у пациентов в исследовании. Результаты исследования не свидетельствуют о том, что болезнь Альцгеймера может быть заразной или распространяться, например, как вирусные или бактериальные инфекции, но они поднимают новые вопросы о болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваниях.

Джон Колинг, ведущий автор исследования и директор Института прионных заболеваний при Университетском колледже Лондона отметил, что это действительно редкие случаи.

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Я должен подчеркнуть, что это очень редкие случаи, и большинство из них связаны с медицинскими процедурами, которые больше не используются - заявил он на пресс-конференции.

Справка

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции во всем мире. До сих пор были известны две формы заболевания, при которых гибнут нервные клетки головного мозга: распространенный возрастной, так называемый спорадический вариант, и значительно реже - генетическая форма.

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