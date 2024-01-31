Выявлены странные случаи передачи болезни Альцгеймера через медицинскую процедуру
Киев • УНН
Редкие случаи ранних симптомов болезни Альцгеймера могут быть связаны с лечением гормонами роста за несколько десятилетий до этого из-за возможной передачи бета-амилоидного белка во время медицинских процедур.
Согласно новому исследованию, ранние симптомы болезни Альцгеймера в редких случаях могут быть связаны с медикаментозным лечением гормонами роста.
Об этом передает УНН с ссылкой на Economist и Nature Medicine.
Детали
Исследование, опубликованное 29 января в журнале Nature Medicine, предоставляет первые доказательства медикаментозного приобретения болезни Альцгеймера у живых людей. В этих случаях ранние симптомы болезни у пациентов могут быть следствием возможной передачи белка бета-амилоида, который является ключевым компонентом болезни Альцгеймера, когда он образует бляшки в мозге.
Новое исследование предполагает, что загрязнение бета-амилоидом может быть связано с ранними симптомами деменции, которые наблюдались у пациентов в исследовании. Результаты исследования не свидетельствуют о том, что болезнь Альцгеймера может быть заразной или распространяться, например, как вирусные или бактериальные инфекции, но они поднимают новые вопросы о болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваниях.
Джон Колинг, ведущий автор исследования и директор Института прионных заболеваний при Университетском колледже Лондона отметил, что это действительно редкие случаи.
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Я должен подчеркнуть, что это очень редкие случаи, и большинство из них связаны с медицинскими процедурами, которые больше не используются
Справка
Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции во всем мире. До сих пор были известны две формы заболевания, при которых гибнут нервные клетки головного мозга: распространенный возрастной, так называемый спорадический вариант, и значительно реже - генетическая форма.
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Выявлены странные случаи передачи болезни Альцгеймера через медицинскую процедуру
Редкие случаи ранних симптомов болезни Альцгеймера могут быть связаны с лечением гормонами роста за несколько десятилетий до этого из-за возможной передачи бета-амилоидного белка во время медицинских процедур.
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