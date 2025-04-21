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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 13702 перегляди

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Financial Times

Використання гаджетів зменшує ризик деменції у літніх людей - дослідження

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Вчені з Техасу проаналізували дані досліджень, у яких взяли участь понад 411 тис. людей старше 50 років. Виявилося, що використання технологій знижує ризик когнітивних розладів на 58% та уповільнює їхнє зниження на 26-34%.

Використання гаджетів зменшує ризик деменції у літніх людей - дослідження

Використання новітніх технологічних пристроїв зменшує ризик деменції у людей похилого віку. Про це свідчать результати аналізу кількох досліджень, проведеного вченими з Техасу, повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Зазначається, що попри занепокоєння, що новітні технології руйнують наші когнітивні навички збереження технічної підкованості в подальшому житті може зменшити ризик ураження мозку. Аби довести це, дослідники проаналізували дані 57 попередніх досліджень, які охоплювали понад 411 000 людей старше 50 років.

Статистичний аналіз показав, що використання новітніх технологій провокувало зниження ризику когнітивних розладів на 58 відсотків. Крім того, користувачі технологій продемонстрували від 26 до 34 відсотків нижчі показники зниження когнітивних здібностей у подальшому

- йдеться у статті.

Автори дослідження вказують, що заохочення людей похилого віку до використання технологій може бути потужним підходом до зміцнення когнітивного здоров’я. Зокрема, це може допомогти стимулювати мозок, особливо коли мова йде про те, як навчитися користуватися новими пристроями та програмами.

Існує також ідея, що технології діють як "будильник" для запобігання падінню розумових здібностей і зберігає літніх людей більш незалежними надовго – наприклад, програми, які допомагають із нагадуванням про прийом ліків і відвідування лікаря

- пише видання.

Автори припускають, що, "можливо, варто підтримувати наші стосунки з технологіями, коли ми старіємо – і допомагати іншим робити те саме".

Довідково

Аналіз був проведений нейропсихологом Джаредом Бенджем з Техаського університету в Остіні та психологом і нейробіологом Майклом Скалліном з Університету Бейлора.

Нагадаємо

Адаптивна глибока стимуляція мозку з використанням ШІ значно зменшила рухові симптоми хвороби Паркінсона. Новий метод персоналізує терапію на основі активності мозку пацієнта в режимі реального часу.

Деменції можна запобігти: зниження рівня поганого холестерину може значно скоротити ризик виникнення хвороби02.04.25, 16:36 • 16147 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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