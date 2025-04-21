Використання гаджетів зменшує ризик деменції у літніх людей - дослідження

Використання новітніх технологічних пристроїв зменшує ризик деменції у людей похилого віку. Про це свідчать результати аналізу кількох досліджень, проведеного вченими з Техасу, повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Зазначається, що попри занепокоєння, що новітні технології руйнують наші когнітивні навички збереження технічної підкованості в подальшому житті може зменшити ризик ураження мозку. Аби довести це, дослідники проаналізували дані 57 попередніх досліджень, які охоплювали понад 411 000 людей старше 50 років.

Статистичний аналіз показав, що використання новітніх технологій провокувало зниження ризику когнітивних розладів на 58 відсотків. Крім того, користувачі технологій продемонстрували від 26 до 34 відсотків нижчі показники зниження когнітивних здібностей у подальшому

Автори дослідження вказують, що заохочення людей похилого віку до використання технологій може бути потужним підходом до зміцнення когнітивного здоров’я. Зокрема, це може допомогти стимулювати мозок, особливо коли мова йде про те, як навчитися користуватися новими пристроями та програмами.

Існує також ідея, що технології діють як "будильник" для запобігання падінню розумових здібностей і зберігає літніх людей більш незалежними надовго – наприклад, програми, які допомагають із нагадуванням про прийом ліків і відвідування лікаря