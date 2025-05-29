Во Львове хирурги впервые в Украине сформировали младенцу желчевыводящие пути с помощью робота

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский
10:11 • 13597 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

08:40 • 33774 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
08:12 • 33110 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 59300 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 63873 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 102465 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 104037 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 111507 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 100864 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 171272 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
63%
744мм
Популярные новости

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

29 мая, 02:35 • 52360 просмотра

ISW: Путин хочет заставить Запад "сдать" Украину и развалить НАТО

29 мая, 03:04 • 11445 просмотра

Атака врага на Запорожье: 49-летний мужчина ранен

29 мая, 04:12 • 4406 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 33646 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

07:36 • 24653 просмотра
публикации

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 59300 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 141076 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 218476 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 228962 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 232880 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Джастин Трюдо

Джо Байден

Барак Обама

Джон Хили

Марк Рютте

Актуальные места

Харьковская область

Румыния

Николаевская область

Берлин

Киев

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

07:36 • 25140 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 34113 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 84788 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 144903 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 83387 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Dassault Rafale

Дассо Мираж 2000

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

Во Львове хирурги впервые в Украине сформировали младенцу желчевыводящие пути с помощью робота

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Львовские хирурги впервые в Украине с помощью робота Da Vinci сформировали младенцу желчевыводящие пути. Операция Касаи позволила выиграть время для будущей трансплантации печени ребенку.

Во Львове хирурги впервые в Украине сформировали младенцу желчевыводящие пути с помощью робота

Хирурги детской Больницы Святого Николая во Львове впервые в Украине сформировали младенцу желчевыводящие пути с помощью робота Da Vinci. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова

Детали

Без этой спасительной операции Касаи маленькая Оксанка из Ивано-Франковской области могла не дожить и до годика, отметили медики. Через несколько дней после рождения крохи родители заметили у нее пожелтение тела и склер глаз. Тогда и обратились за медицинской помощью.

У младенца обнаружили атрезию желчевыводящих путей. Это анатомический дефект, из-за которого желчь из печени не выводится. Сначала патология приводит к гибели органа, а затем и самого человека. Спасти младенца могла только срочная операция, которую разработал японский хирург Морио Касаи. Она выполняется до трехмесячного возраста.

Язык в 5 раз длиннее: львовские медики прооперировали младенца с редким синдромом16.02.24, 18:05 • 23953 просмотра

Девочку прооперировали 6 мая с помощью роботически-ассистированной системы Da Vinci Si. Именно так операцию Касаи выполняют в Японии, США и Южной Корее. Львовские детские хирурги сформировать у младенца новый канал для оттока желчи. И благодаря привлечению робота сделали это без кровопотери.

Операция Касаи не решает проблему окончательно. Она позволяет врачам выиграть время для таких детей, как Оксанка, чтобы они подросли, окрепли и дожили до будущей трансплантации печени.

Во Львове врачи удалили сразу 3 опухоли на ноге у девочки14.08.24, 13:26 • 19904 просмотра

Сейчас прооперированная девочка чувствует себя хорошо: уменьшилась желтизна тела и склер глаз. Жизни ребенка ничего не угрожает. В дальнейшем за состоянием Оксанки на ежемесячных осмотрах будут наблюдать медики.

В целом с помощью роботической системы Da Vinci в Первом медобъединении Львова выполнено уже около 100  вмешательств детям. И это один из самых больших показателей среди больниц в Восточной Европе. В Украине же специалисты Больницы Святого Николая единственные, кто оперирует детей с помощью робота-хирурга.

Осколок снаряда застрял в печени военного: в Центре Шалимова провели сверхсложную операцию01.05.25, 15:10 • 7308 просмотров

Напомним

Осенью во Львове с привлечением роботически-ассистированной системы Da Vinci Si провели уникальную операцию 6-летней девочке с синдромом Уилки, которая потеряла 4 кг из-за проблем с перевариванием пищи. Благодаря роботу-хирургу врачи создали обходной путь для пищи, что спасло жизнь ребенка.

Лилия Набока

Лилия Набока

Здоровье
Хирургическая система Da Vinci
Южная Корея
Япония
Соединенные Штаты
Украина
Львов
Brent
$64.42
Bitcoin
$108,771.00
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,321.29
Ethereum
$2,728.83