Во Львове хирурги впервые в Украине сформировали младенцу желчевыводящие пути с помощью робота
Киев • УНН
Львовские хирурги впервые в Украине с помощью робота Da Vinci сформировали младенцу желчевыводящие пути. Операция Касаи позволила выиграть время для будущей трансплантации печени ребенку.
Хирурги детской Больницы Святого Николая во Львове впервые в Украине сформировали младенцу желчевыводящие пути с помощью робота Da Vinci. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова
Детали
Без этой спасительной операции Касаи маленькая Оксанка из Ивано-Франковской области могла не дожить и до годика, отметили медики. Через несколько дней после рождения крохи родители заметили у нее пожелтение тела и склер глаз. Тогда и обратились за медицинской помощью.
У младенца обнаружили атрезию желчевыводящих путей. Это анатомический дефект, из-за которого желчь из печени не выводится. Сначала патология приводит к гибели органа, а затем и самого человека. Спасти младенца могла только срочная операция, которую разработал японский хирург Морио Касаи. Она выполняется до трехмесячного возраста.
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Девочку прооперировали 6 мая с помощью роботически-ассистированной системы Da Vinci Si. Именно так операцию Касаи выполняют в Японии, США и Южной Корее. Львовские детские хирурги сформировать у младенца новый канал для оттока желчи. И благодаря привлечению робота сделали это без кровопотери.
Операция Касаи не решает проблему окончательно. Она позволяет врачам выиграть время для таких детей, как Оксанка, чтобы они подросли, окрепли и дожили до будущей трансплантации печени.
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Сейчас прооперированная девочка чувствует себя хорошо: уменьшилась желтизна тела и склер глаз. Жизни ребенка ничего не угрожает. В дальнейшем за состоянием Оксанки на ежемесячных осмотрах будут наблюдать медики.
В целом с помощью роботической системы Da Vinci в Первом медобъединении Львова выполнено уже около 100 вмешательств детям. И это один из самых больших показателей среди больниц в Восточной Европе. В Украине же специалисты Больницы Святого Николая единственные, кто оперирует детей с помощью робота-хирурга.
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Напомним
Осенью во Львове с привлечением роботически-ассистированной системы Da Vinci Si провели уникальную операцию 6-летней девочке с синдромом Уилки, которая потеряла 4 кг из-за проблем с перевариванием пищи. Благодаря роботу-хирургу врачи создали обходной путь для пищи, что спасло жизнь ребенка.