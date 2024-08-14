Во Львове врачи удалили сразу 3 опухоли на ноге у девочки

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  99850 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115833 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  62333 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  110959 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  102384 просмотра
публикации
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  86649 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  164332 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  199085 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  185530 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  207869 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

  •  3251 просмотра
Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

  •  18496 просмотра
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  99850 просмотра
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  73829 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  69376 просмотра
Актуальное
Во Львове врачи удалили сразу 3 опухоли на ноге у девочки

Во Львове врачи удалили сразу 3 опухоли на ноге у девочки

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 10:26  •  8321 просмотра

Read in English

Хирурги детской больницы святого Николая во Львове успешно прооперировали 17-летнюю пациентку с болезнью Реклингхаузена. Врачам удалось удалить три опухоли с ее ноги малоинвазивным методом.

Хирурги из детской больницы святого Николая во Львове, успешно прооперировали 17-летнюю пациентку, которая страдала наследственной болезнью - болезнью Реклингхаузена. Врачам удалось удалить три опухоли с ее ноги.

Пишет УНН с ссылкой на Львовский городской совет.

Девушка из Винницы Ангелина Малышева борется с болезнью Реклингхаузена или нейрофиброматозом І типа с четырехлетнего возраста, когда ей впервые поставили этот диагноз.

Это тяжелое наследственное заболевание, которое обычно проявляется с раннего возраста "кофейными пятнами" на коже и приводит к развитию многочисленных опухолей на коже, костях и в нервной системе, которые могут со временем стать злокачественными.

В возрасте восьми лет Ангелине удалили несколько опухолей в левой ноге, среди которых была опухоль длиной 15 см. Недавно девушка снова почувствовала боль в той же ноге, что сопровождалось потерей чувствительности в нижней части конечности, что затрудняло ходьбу.

Семья обратилась за помощью к львовским специалистам больницы святого Николая, где онкогематологи обнаружили три новые опухоли. Чтобы обеспечить безболезненность и безопасность оперативного вмешательства, Ангелине провели блокаду бедренного и седалищного нервов с помощью аппарата Stimuplex, который позволяет визуализировать сосуды. Опухоли были удалены малоинвазивным методом через три прокола, и операция прошла успешно.

После операции Ангелина уже могла прогуливаться по центру Львова со своей матерью.

Напомним,

Три жизни спасла женщина из Буковины, родственники которой согласились на посмертную донацию органов. В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова рассказали, как удалось доставить в Киев донорскую печень и какие пересадки выполнили коллеги из Черновцов и Львова.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЗдоровье
chernovtsiЧерновцы
vinnitsaВинница
lvovЛьвов
kievКиев
Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
  •  38293 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
  •  86649 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
  •  47181 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
  •  52659 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
  •  51610 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
  •  46702 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
  •  41481 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  109522 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
13 августа 2024, 12:00  •  105756 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
13 августа 2024, 10:20  •  106599 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Популярные

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  102384 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  110959 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  62333 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115833 просмотра
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  99850 просмотра

Публикации

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  86649 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  164332 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  199085 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  185530 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  207869 просмотра

Война

В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек

В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек

  •  2185 просмотра
Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

  •  3255 просмотра
В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

  •  8701 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  25913 просмотра
Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

  •  24167 просмотра

политика

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

  •  4588 просмотра
Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

  •  10782 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  25913 просмотра
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

  •  33050 просмотра
Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

  •  26844 просмотра

Война

В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек

В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек

  •  2185 просмотра
Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

  •  3255 просмотра
В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

  •  8701 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  25913 просмотра
Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

  •  24167 просмотра

политика

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

  •  4588 просмотра
Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

  •  10782 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  25913 просмотра
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

  •  33050 просмотра
Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

  •  26844 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  50590 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  146429 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  147770 просмотра

Экономика

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

  •  28609 просмотра
Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

  •  20024 просмотра
Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

  •  30215 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

  •  25775 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115833 просмотра

Киев

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19 в Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19 в Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

  •  2749 просмотра
В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

  •  17131 просмотра
Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  27098 просмотра
В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  39317 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  39440 просмотра