Во Львове врачи удалили сразу 3 опухоли на ноге у девочки

Хирурги из детской больницы святого Николая во Львове, успешно прооперировали 17-летнюю пациентку, которая страдала наследственной болезнью - болезнью Реклингхаузена. Врачам удалось удалить три опухоли с ее ноги.

Пишет УНН с ссылкой на Львовский городской совет.

Девушка из Винницы Ангелина Малышева борется с болезнью Реклингхаузена или нейрофиброматозом І типа с четырехлетнего возраста, когда ей впервые поставили этот диагноз.

Это тяжелое наследственное заболевание, которое обычно проявляется с раннего возраста "кофейными пятнами" на коже и приводит к развитию многочисленных опухолей на коже, костях и в нервной системе, которые могут со временем стать злокачественными.

В возрасте восьми лет Ангелине удалили несколько опухолей в левой ноге, среди которых была опухоль длиной 15 см. Недавно девушка снова почувствовала боль в той же ноге, что сопровождалось потерей чувствительности в нижней части конечности, что затрудняло ходьбу.

Семья обратилась за помощью к львовским специалистам больницы святого Николая, где онкогематологи обнаружили три новые опухоли. Чтобы обеспечить безболезненность и безопасность оперативного вмешательства, Ангелине провели блокаду бедренного и седалищного нервов с помощью аппарата Stimuplex, который позволяет визуализировать сосуды. Опухоли были удалены малоинвазивным методом через три прокола, и операция прошла успешно.

После операции Ангелина уже могла прогуливаться по центру Львова со своей матерью.

Напомним,

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