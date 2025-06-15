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День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня

Київ • УНН

 • 102 перегляди

15 червня в Україні відзначають День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над літніми людьми. Також вшановують День медичного працівника, день пророка Амоса та преподобного Єроніма.

День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня

Сьогодні, 15 червня, в Україні відзначають День батька, покликаний висловити вдячність чоловікам, які залучені у виховання дітей та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня, - пише УНН.

День батька в Україні

В Україні, як і в багатьох країнах світу, вшановують День батька - подію, покликану висловити вдячність чоловікам, які виконують роль турботливих і відповідальних батьків. Це свято припадає на третю неділю червня, і цьогоріч його святкують 15 червня.

Ідея вшанування батьків виникла у Сполучених Штатах ще в 1910 році, коли американка Сонора Смарт Додд, яка виросла разом із п’ятьма братами та сестрами під опікою батька-одинака, запропонувала заснувати спеціальний день для татусів. Її ініціатива знайшла підтримку, і вже у XXI столітті День батька визнано в багатьох країнах офіційним святом.

В Україні свято закріпили на державному рівні у 2019 році, і хоча воно ще не стало таким популярним, як День матері, все більше людей прагнуть відзначати його родинним колом. Провести цей день разом із татом - чудовий спосіб зміцнити стосунки. Спільні прогулянки, поїздки на природу чи навіть звичайний дзвінок - усе це важливо для підтримки родинних зв’язків.

Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку

15 червня міжнародна спільнота звертає увагу на ще одну важливу дату - Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку (WEAAD). Свято було започатковане у 2011 році з ініціативи Міжнародної мережі із запобігання насильству над літніми людьми та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Цей день має на меті привернути увагу до проблем дискримінації, насилля й ігнорування потреб людей літнього віку. За прогнозами ООН, до середини XXI століття близько 20% населення планети становитимуть особи старшого віку, а найбільше це зростання буде спостерігатися в країнах, що розвиваються.

Визнання поважного віку як суспільної цінності — головний меседж цього дня. Важливо не лише підтримувати старших, а й захищати їхні права на гідне життя та повагу.

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День медичного працівника

15 червня українські медики приймають щирі вітання з професійним святом - Днем медичного працівника. І хоча офіційно святкування в Україні перенесли на 27 липня за традицією багато хто продовжує вітати лікарів, медсестер і працівників охорони здоров’я в третю неділю червня.

Свято бере початок ще з 1980 року, а в Україні його затверджено окремим указом у 1994-му. Сьогодні це не лише день шани й подяки, а й можливість нагадати про важливість профілактики та системної підтримки здоров’я населення.

У цей день по всій країні проводять благодійні акції, просвітницькі заходи, флешмоби на підтримку медичної спільноти, яка щодня стоїть на варті нашого життя.

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День пророка Амоса

15 червня в православному церковному календарі позначено як день пам’яті пророка Амоса - одного з малих пророків Старого Заповіту. Амос народився в містечку Текоя, поблизу Віфлеєму, та був простим пастухом. Проте Бог обрав його для великої місії - закликати ізраїльтян до покаяння.

Амос пророкував про загрозу від ассирійців, якщо народ не змінить свого грішного життя. Його послання викликали обурення в жерця Амасії, який жорстоко побив пророка. Від отриманих ран Амос помер, але його пророчі слова залишилися у "Книзі пророка Амоса".

День пам’яті преподобного Єроніма

У цей самий день вшановують ще одного визначного святого преподобного Єроніма Стридонського, знаного також як блаженний Ієронім. Він народився близько 340 року в місті Стридон (на території сучасної Хорватії чи Словенії) і був одним з найосвіченіших богословів свого часу.

Єронім здобув блискучу освіту в Римі, спершу захопився мирським життям, але пізніше вирішив присвятити себе Богу. Він здійснив переклад Святого Письма латиною — так звана Вульгата, яка стала канонічною для Західної Церкви.

Проживши значну частину життя у Віфлеємі в суворій аскезі, він помер у 420 році, залишивши по собі вагомий слід у християнській традиції та культурі.

День пресвітера Стридонського

Блаженний Ієронім Стридонський народився в християнській родині у Стридоні (Далмація). Освіту здобув у Римі, де спершу піддався впливу світського життя, але згодом прийняв хрещення і вирішив присвятити себе Богові. Після подорожей до Галлії та Сирії він оселився в монастирі, де заглибився в вивчення Святого Письма і мов.

Через церковні суперечки був змушений покинути монастир, отримав сан пресвітера і згодом перебрався до Рима, де викривав пороки християнської громади, що спричинило до його вигнання. Оселившись у Вифлеємі, Ієронім вів суворе аскетичне життя, займався богословськими працями та здійснив переклад Біблії латинською мовою — Вульгату, яка стала канонічною для Західної Церкви. Помер 420 року у Вифлеємі.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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