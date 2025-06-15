День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня

Сьогодні, 15 червня, в Україні відзначають День батька, покликаний висловити вдячність чоловікам, які залучені у виховання дітей та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня, - пише УНН.

День батька в Україні

В Україні, як і в багатьох країнах світу, вшановують День батька - подію, покликану висловити вдячність чоловікам, які виконують роль турботливих і відповідальних батьків. Це свято припадає на третю неділю червня, і цьогоріч його святкують 15 червня.

Ідея вшанування батьків виникла у Сполучених Штатах ще в 1910 році, коли американка Сонора Смарт Додд, яка виросла разом із п’ятьма братами та сестрами під опікою батька-одинака, запропонувала заснувати спеціальний день для татусів. Її ініціатива знайшла підтримку, і вже у XXI столітті День батька визнано в багатьох країнах офіційним святом.

В Україні свято закріпили на державному рівні у 2019 році, і хоча воно ще не стало таким популярним, як День матері, все більше людей прагнуть відзначати його родинним колом. Провести цей день разом із татом - чудовий спосіб зміцнити стосунки. Спільні прогулянки, поїздки на природу чи навіть звичайний дзвінок - усе це важливо для підтримки родинних зв’язків.

Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку

15 червня міжнародна спільнота звертає увагу на ще одну важливу дату - Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку (WEAAD). Свято було започатковане у 2011 році з ініціативи Міжнародної мережі із запобігання насильству над літніми людьми та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Цей день має на меті привернути увагу до проблем дискримінації, насилля й ігнорування потреб людей літнього віку. За прогнозами ООН, до середини XXI століття близько 20% населення планети становитимуть особи старшого віку, а найбільше це зростання буде спостерігатися в країнах, що розвиваються.

Визнання поважного віку як суспільної цінності — головний меседж цього дня. Важливо не лише підтримувати старших, а й захищати їхні права на гідне життя та повагу.

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День медичного працівника

15 червня українські медики приймають щирі вітання з професійним святом - Днем медичного працівника. І хоча офіційно святкування в Україні перенесли на 27 липня за традицією багато хто продовжує вітати лікарів, медсестер і працівників охорони здоров’я в третю неділю червня.

Свято бере початок ще з 1980 року, а в Україні його затверджено окремим указом у 1994-му. Сьогодні це не лише день шани й подяки, а й можливість нагадати про важливість профілактики та системної підтримки здоров’я населення.

У цей день по всій країні проводять благодійні акції, просвітницькі заходи, флешмоби на підтримку медичної спільноти, яка щодня стоїть на варті нашого життя.

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День пророка Амоса

15 червня в православному церковному календарі позначено як день пам’яті пророка Амоса - одного з малих пророків Старого Заповіту. Амос народився в містечку Текоя, поблизу Віфлеєму, та був простим пастухом. Проте Бог обрав його для великої місії - закликати ізраїльтян до покаяння.

Амос пророкував про загрозу від ассирійців, якщо народ не змінить свого грішного життя. Його послання викликали обурення в жерця Амасії, який жорстоко побив пророка. Від отриманих ран Амос помер, але його пророчі слова залишилися у "Книзі пророка Амоса".

День пам’яті преподобного Єроніма

У цей самий день вшановують ще одного визначного святого преподобного Єроніма Стридонського, знаного також як блаженний Ієронім. Він народився близько 340 року в місті Стридон (на території сучасної Хорватії чи Словенії) і був одним з найосвіченіших богословів свого часу.

Єронім здобув блискучу освіту в Римі, спершу захопився мирським життям, але пізніше вирішив присвятити себе Богу. Він здійснив переклад Святого Письма латиною — так звана Вульгата, яка стала канонічною для Західної Церкви.

Проживши значну частину життя у Віфлеємі в суворій аскезі, він помер у 420 році, залишивши по собі вагомий слід у християнській традиції та культурі.

День пресвітера Стридонського

Блаженний Ієронім Стридонський народився в християнській родині у Стридоні (Далмація). Освіту здобув у Римі, де спершу піддався впливу світського життя, але згодом прийняв хрещення і вирішив присвятити себе Богові. Після подорожей до Галлії та Сирії він оселився в монастирі, де заглибився в вивчення Святого Письма і мов.

Через церковні суперечки був змушений покинути монастир, отримав сан пресвітера і згодом перебрався до Рима, де викривав пороки християнської громади, що спричинило до його вигнання. Оселившись у Вифлеємі, Ієронім вів суворе аскетичне життя, займався богословськими працями та здійснив переклад Біблії латинською мовою — Вульгату, яка стала канонічною для Західної Церкви. Помер 420 року у Вифлеємі.

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