Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня

Сегодня, 14 июня, во многих странах мира проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови, а в Украине отмечают День города Севастополь и День работника мебельной промышленности, пишет УНН.

Всемирный день донора крови

Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2005 году.

Дата выбрана в связи с тем, что именно 14 июня 1868 родился австрийский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии за открытие групп крови Карл Ландштайнер.

Типичный вес крови в нашем организме составляет 8% от веса тела, а 5% ее запасов находится непосредственно в сердце. От 15 до 20% крови поступают в центральную нервную систему и мозг, 22% - в почки.

По статистике, один донор способен спасти жизнь трех людей. Перед началом полномасштабной российской агрессии в Украине насчитывалось около 320 тыс. доноров крови.

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День города Севастополь

День города Севастополя - праздник, который ежегодно проходит во вторую субботу июня. Праздник чествует основание города и признает его важную роль в истории и культуре Украины. Севастополь - это исторический город, расположенный на побережье Черного моря, который на протяжении веков был важным стратегическим портом.

С марта 2014 года город временно находится под российской незаконной военной оккупацией, что полностью подтверждает Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины.

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Национальный праздник Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Национальный праздник Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - это официальный день рождения монарха, который традиционно отмечается в июне, несмотря на то, что фактический день рождения нынешнего короля Чарльза III - 14 ноября.

Это символическая дата, введенная еще в XVIII веке для удобства проведения торжеств в теплое время года. Первым монархом, который отделил личный и официальный день рождения, был король Эдвард VII. Ключевое событие - парад Trooping the Colour. Это большая военная церемония в центре Лондона, с участием гвардейских полков, конной артиллерии и королевской семьи.

Праздник является официальным выходным в некоторых частях Соединенного Королевства, в частности в Гибралтаре.

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День работника мебельной промышленности или День мебельщика в Украине

Это национальный праздник, который отмечается во вторую субботу июня ежегодно, чествует упорный труд, самоотверженность и мастерство тех, кто создает мебель, которая украшает наши дома и рабочие места.

В этот день многие работники мебельной промышленности принимают участие в мастер-классах или семинарах для обмена опытом и демонстрации своих последних разработок и инноваций в материалах или производственных процессах.

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Церковный праздник

По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Елисея. По преданию, Елисей совершил много чудес: исцелил многих смертельно больных людей, воскресил умершего ребенка, очистил воду из Иерихона и тому подобное.