Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
Киев • УНН
14 июня отмечаем Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день работника мебельной промышленности. Также сегодня день памяти ветхозаветного пророка Елисея.
Сегодня, 14 июня, во многих странах мира проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови, а в Украине отмечают День города Севастополь и День работника мебельной промышленности, пишет УНН.
Всемирный день донора крови
Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2005 году.
Дата выбрана в связи с тем, что именно 14 июня 1868 родился австрийский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии за открытие групп крови Карл Ландштайнер.
Типичный вес крови в нашем организме составляет 8% от веса тела, а 5% ее запасов находится непосредственно в сердце. От 15 до 20% крови поступают в центральную нервную систему и мозг, 22% - в почки.
По статистике, один донор способен спасти жизнь трех людей. Перед началом полномасштабной российской агрессии в Украине насчитывалось около 320 тыс. доноров крови.
Родился с опухолью головного мозга: во Львове прооперировали новорожденного мальчика04.06.25, 02:19 • 3554 просмотра
День города Севастополь
День города Севастополя - праздник, который ежегодно проходит во вторую субботу июня. Праздник чествует основание города и признает его важную роль в истории и культуре Украины. Севастополь - это исторический город, расположенный на побережье Черного моря, который на протяжении веков был важным стратегическим портом.
С марта 2014 года город временно находится под российской незаконной военной оккупацией, что полностью подтверждает Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины.
Рада приняла заявление ко Дню сопротивления оккупации Крыма: что требуют от мирового сообщества26.02.25, 14:35 • 39197 просмотров
Национальный праздник Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
Национальный праздник Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - это официальный день рождения монарха, который традиционно отмечается в июне, несмотря на то, что фактический день рождения нынешнего короля Чарльза III - 14 ноября.
Это символическая дата, введенная еще в XVIII веке для удобства проведения торжеств в теплое время года. Первым монархом, который отделил личный и официальный день рождения, был король Эдвард VII. Ключевое событие - парад Trooping the Colour. Это большая военная церемония в центре Лондона, с участием гвардейских полков, конной артиллерии и королевской семьи.
Праздник является официальным выходным в некоторых частях Соединенного Королевства, в частности в Гибралтаре.
Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание по случаю дня рождения короля Чарльза III06.06.25, 14:26 • 3180 просмотров
День работника мебельной промышленности или День мебельщика в Украине
Это национальный праздник, который отмечается во вторую субботу июня ежегодно, чествует упорный труд, самоотверженность и мастерство тех, кто создает мебель, которая украшает наши дома и рабочие места.
В этот день многие работники мебельной промышленности принимают участие в мастер-классах или семинарах для обмена опытом и демонстрации своих последних разработок и инноваций в материалах или производственных процессах.
Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера27.05.25, 14:19 • 114241 просмотр
Церковный праздник
По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Елисея. По преданию, Елисей совершил много чудес: исцелил многих смертельно больных людей, воскресил умершего ребенка, очистил воду из Иерихона и тому подобное.