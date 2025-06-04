Родился с опухолью головного мозга: во Львове прооперировали новорожденного мальчика
Киев • УНН
У ребенка диагностировали краниофарингиому на 5-м месяце беременности. После рождения мальчику провели химиотерапию, но опухоль продолжала расти, поэтому врачи решились на операцию.
В Детской больнице Святого Николая во Львове нейрохирурги удалили опухоль головного мозга у новорожденного младенца. Опухоль достигала 5 сантиметров и занимала треть мозга ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова, передает УНН.
Детали
Отмечается, что о новообразовании родители узнали еще на 5-м месяце беременности.
Во время УЗИ специалисты заметили в мозге ребенка какой-то "черный шарик
Обнаружив угрозу, семья решила рожать во львовской больнице, где работают мультидисциплинарные команды.
После рождения мальчику сделали МРТ и обнаружили, что опухоль занимает треть головного мозга. Вес ребенка был недостаточным для операции, поэтому медики начали химиотерапию.
"После месяца лечения опухоль продолжала расти. Поэтому единственным выходом оставалась сверхсложная и рискованная операция. Без нее мальчик не дожил бы и до года", - сообщили в пресс-службе Первого ТМО Львова.
На момент удаления опухоль достигала пяти сантиметров. Нейрохирурги удалили новообразование через левый боковой желудочек. Медикам также удалось избежать повреждения участков мозга, отвечающих за зрение и эндокринную регуляцию.
По результатам гистологического исследования, у мальчика была краниофарингиома. По данным медиков, это редкое доброкачественное новообразование эмбрионального происхождения. Оно составляет 6% от всех опухолей головного мозга, которые образуются у детей.
Еще через две недели нейрохирурги выполнили следующий этап операции - установили Николке ликворо-шунтирующую систему для безопасного оттока избытка мозговой жидкости и предупреждения отека мозга. В дальнейшем за состоянием ребенка наблюдали уже специалисты педиатрического отделения и эндокринологи. А, когда биохимические показатели малыша улучшились, его с мамой выписали домой.
Напомним
В Запорожье 15-летнему парню, который 6 лет был на диализе, пересадили почку от умершего донора. Семья донора спасла жизнь двум пациентам, передав вторую почку во Львов.
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