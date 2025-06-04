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Народився з пухлиною головного мозку: у Львові прооперували новонародженого хлопчика

Київ • УНН

 • 262 перегляди

У дитини діагностували краніофарингіому на 5-му місяці вагітності. Після народження хлопчику провели хіміотерапію, але пухлина продовжувала рости, тому лікарі зважились на операцію.

Народився з пухлиною головного мозку: у Львові прооперували новонародженого хлопчика

У Дитячій лікарні Святого Миколая у Львові нейрохірурги видалили пухлину головного мозку у немовляти, яке щойно народилося. Пухлина сягала 5 сантиметрів і займала третину мозку дитини. Про це повідомили у пресслужбі Першого медичного об'єднання Львова, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що про новоутворення батьки дізналися ще на 5-му місяці вагітності.

Під час УЗД спеціалісти помітили у мозку дитинки якусь "чорну кульку

- йдеться у повідомленні.

Виявивши загрозу, родина вирішила народжувати у львівській лікарні, де працюють мультидисциплінарні команди.

Після народження хлопчикові зробили МРТ та виявили, що пухлина займає третину головного мозку. Вага дитини була недостатньою для операції, тому медики розпочали хіміотерапію.

"Після місяця лікування пухлина продовжувала рости. Тож єдиним виходом лишалася надскладна і ризикована операція. Без неї хлопчик не дожив би й до року", - повідомили у пресслужбі Першого ТМО Львова.

На момент видалення пухлина сягала п'яти сантиметрів. Нейрохірурги видалили новоутвір через лівий боковий шлуночок. Медикам також вдалося уникнути пошкодження ділянок мозку, які відповідають за зір та ендокринну регуляцію.

За результатами гістологічного дослідження, у хлопчика була краніофарингіома. За даними медиків, це рідкісне доброякісне новоутворення ембріонального походження. Воно становить 6% від усіх пухлин головного мозку, які утворюються в дітей.

Ще через два тижні нейрохірурги виконали наступний етап операції — встановили Миколці лікворо-шунтуючу систему для безпечного відтоку надлишку мозкової рідини та попередження набряку мозку. Надалі за станом дитини спостерігали вже спеціалісти педіатричного відділення та ендокринологи. А, коли біохімічні показники малюка покращились, його з мамою виписали додому.

Нагадаємо

У Запоріжжі 15-річному хлопцю, який 6 років був на діалізі, пересадили нирку від померлого донора. Родина донора врятувала життя двом пацієнтам, передавши другу нирку до Львова.

Операція на межі можливого: лікарі Центру Шалімова врятували бійця із пробитою легенею03.06.25, 10:52 • 3612 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Здоров'я
Запоріжжя
Львів
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