Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание по случаю дня рождения короля Чарльза III

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получит звание рыцаря. Награждение входит в перечень почетных знаков отличия, планируемых ко дню рождения короля Великобритании Чарльза III. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Бекхэм, который в мае отпраздновал свое 50-летие, уже был удостоен ордена Британской империи в 2003 году по рекомендации тогдашнего премьер-министра Тони Блэра. Сейчас же его ждет дальнейшее признание — титул "Сэр Дэвид".

Его жена, бывшая участница Spice Girls и известный дизайнер Виктория Бекхэм, получит соответствующий титул — "леди Бекхэм".

По информации источников издания, Бекхэм давно стремился получить рыцарское звание. Слухи усилились после того, как в прошлом году его назначили послом Фонда короля. А в декабре 2024 года супруги впервые посетили государственный банкет, что еще больше подогрело спекуляции вокруг вероятного знака отличия.

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На прошлой неделе Бекхэм встретился с королем на выставке Chelsea Flower Show. Свидетели услышали, как монарх спросил у него: "Ты получил, не так?". На что Бекхэм ответил: "Это было невероятно, спасибо. Это очень любезно с вашей стороны". Королева Камилла также присоединилась к разговору, сказав: "Рада, что ты получил розы".

Заслуги в футболе и не только

Как отмечает издание, такое признание от королевской семьи Бекхэм получает за заслуги в футболе и благотворительности.

Дэвид Бекхэм сыграл 115 матчей за национальную сборную Англии и остается единственным англичанином, который забивал голы на трех чемпионатах мира. Его спортивная карьера охватывает легендарный "трипл" 1998–1999 годов, когда "Манчестер Юнайтед" выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Спортсмен также сыграл важную роль в продвижении заявки Лондона на проведение Олимпийских игр 2012 года. А с 2005 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2015-м фонд запустил программу David Beckham UNICEF Fund.

Виктория Бекхэм в 2017 году получила орден Британской империи за заслуги в сфере моды.

Дополнение

Ранее в 2014 году шансы Бекхэма попасть в почетный перечень обладателей рыцарского титула были нивелированы из-за проблем с налоговыми декларациями. Британская налоговая служба поставила "красную отметку" на его кандидатуре из-за вероятного участия в схеме уклонения от уплаты налогов.

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