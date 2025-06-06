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Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание по случаю дня рождения короля Чарльза III

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание по случаю дня рождения короля Чарльза III за футбольные заслуги и благотворительность. Его жена Виктория станет леди Бекхэм.

Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание по случаю дня рождения короля Чарльза III

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получит звание рыцаря. Награждение входит в перечень почетных знаков отличия, планируемых ко дню рождения короля Великобритании Чарльза III. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Бекхэм, который в мае отпраздновал свое 50-летие, уже был удостоен ордена Британской империи в 2003 году по рекомендации тогдашнего премьер-министра Тони Блэра. Сейчас же его ждет дальнейшее признание — титул "Сэр Дэвид".

Его жена, бывшая участница Spice Girls и известный дизайнер Виктория Бекхэм, получит соответствующий титул — "леди Бекхэм".

По информации источников издания, Бекхэм давно стремился получить рыцарское звание. Слухи усилились после того, как в прошлом году его назначили послом Фонда короля. А в декабре 2024 года супруги впервые посетили государственный банкет, что еще больше подогрело спекуляции вокруг вероятного знака отличия.

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На прошлой неделе Бекхэм встретился с королем на выставке Chelsea Flower Show. Свидетели услышали, как монарх спросил у него: "Ты получил, не так?". На что Бекхэм ответил: "Это было невероятно, спасибо. Это очень любезно с вашей стороны". Королева Камилла также присоединилась к разговору, сказав: "Рада, что ты получил розы".

Заслуги в футболе и не только

Как отмечает издание, такое признание от королевской семьи Бекхэм получает за заслуги в футболе и благотворительности.

Дэвид Бекхэм сыграл 115 матчей за национальную сборную Англии и остается единственным англичанином, который забивал голы на трех чемпионатах мира. Его спортивная карьера охватывает легендарный "трипл" 1998–1999 годов, когда "Манчестер Юнайтед" выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Спортсмен также сыграл важную роль в продвижении заявки Лондона на проведение Олимпийских игр 2012 года. А с 2005 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2015-м фонд запустил программу David Beckham UNICEF Fund.

Виктория Бекхэм в 2017 году получила орден Британской империи за заслуги в сфере моды.

Дополнение

Ранее в 2014 году шансы Бекхэма попасть в почетный перечень обладателей рыцарского титула были нивелированы из-за проблем с налоговыми декларациями. Британская налоговая служба поставила "красную отметку" на его кандидатуре из-за вероятного участия в схеме уклонения от уплаты налогов.

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Лилия Набока

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