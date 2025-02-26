Рада приняла заявление ко Дню сопротивления оккупации Крыма: что требуют от мирового сообщества

Верховная Рада Украины приняла заявление, адресованное парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13034.

Детали

Как сообщает нардеп, «за» проголосовал 291 народный депутат.

«Рада приняла №13034 заявление к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя», - написал Железняк в Telegram.

Согласно карточки законопроекта, принятие этого постановления имеет целью еще раз подчеркнуть мужество граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и поддержать их сопротивление агрессору. Украинский парламент также призывает международное сообщество к дальнейшей поддержке в борьбе за восстановление территориальной целостности страны.

В частности, Верховная Рада подчеркнула, что деоккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя является неотъемлемым условием восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы по состоянию на 1991 год, включая ее территориальные воды, и достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины, Европы и мира.

Также депутаты отметили, что государственная политика нашего государства направлена на сдерживание вооруженной агрессии российской федерации, деоккупацию всех без исключения временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, парламент отметил, что рф несет международно-правовую ответственность за вооруженную агрессию против Украины, временную оккупацию ее территорий и развязывание агрессивной войны, что обязывает ее обеспечить полное возмещение причиненного Украине и ее народу материального, морального и иного ущерба в соответствии с нормами международного права.

К тому же, в заявлении Верховной Рады отмечается, что Украина и в дальнейшем будет принимать меры по защите экосистемы Крымского полуострова, Черного и Азовского морей, и сосредоточивать усилия на фиксации экологических преступлений российской федерации и устранении катастрофических последствий ее разрушительной деятельности.

«Украина внедряет политику памяти, направленную на освещение и осуждение вооруженной агрессии российской федерации против Украины, в частности ее незаконных действий, таких как насильственная депортация граждан Украины, которая является продолжением колониальной политики и геноцидальных практик, которые российская федерация применяет против Украины, и которые имели место и раньше, в частности во время депортации крымскотатарского народа, осуществленной советским тоталитарным режимом в 1944 году», - говорится в заявлении.

Напомним

26 февраля Украина отмечает День сопротивления российской оккупации Крыма.

11 лет назад в этот день в Симферополе состоялся массовый митинг в защиту территориальной целостности Украины, в котором приняли участие 5-10 тысяч человек.