Рада приняла заявление ко Дню сопротивления оккупации Крыма: что требуют от мирового сообщества

ukenru
Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
11:28 • 107254 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина
10:54 • 113551 просмотра

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
08:58 • 104756 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
07:55 • 107590 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 109697 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 114977 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 109998 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 104564 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 95415 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 77918 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

26 февраля, 03:46 • 108960 просмотра
День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

26 февраля, 04:30 • 113447 просмотра
ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

26 февраля, 06:38 • 103084 просмотра
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

26 февраля, 06:49 • 31996 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

08:37 • 111100 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

11:28 • 107254 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 113551 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 168369 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 221351 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 298526 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

08:37 • 111100 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 114102 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 121624 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 121866 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 138614 просмотра
Актуальное
Рада приняла заявление ко Дню сопротивления оккупации Крыма: что требуют от мирового сообщества

Рада приняла заявление ко Дню сопротивления оккупации Крыма: что требуют от мирового сообщества

Киев  •  УНН

 • 8101 просмотра

Read in English

Верховная Рада Украины приняла заявление к международному сообществу относительно Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. 291 депутат поддержал документ.

Верховная Рада Украины приняла заявление, адресованное парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13034. 

Детали

Как сообщает нардеп, «за» проголосовал 291 народный депутат.

«Рада приняла №13034 заявление к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя», - написал Железняк в Telegram.

Согласно карточки законопроекта, принятие этого постановления имеет целью еще раз подчеркнуть мужество граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и поддержать их сопротивление агрессору. Украинский парламент также призывает международное сообщество к дальнейшей поддержке в борьбе за восстановление территориальной целостности страны.

В частности, Верховная Рада подчеркнула, что деоккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя является неотъемлемым условием восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы по состоянию на 1991 год, включая ее территориальные воды, и достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины, Европы и мира.

Также депутаты отметили, что государственная политика нашего государства направлена на сдерживание вооруженной агрессии российской федерации, деоккупацию всех без исключения временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, парламент отметил, что рф несет международно-правовую ответственность за вооруженную агрессию против Украины, временную оккупацию ее территорий и развязывание агрессивной войны, что обязывает ее обеспечить полное возмещение причиненного Украине и ее народу материального, морального и иного ущерба в соответствии с нормами международного права.

К тому же, в заявлении Верховной Рады отмечается, что Украина и в дальнейшем будет принимать меры по защите экосистемы Крымского полуострова, Черного и Азовского морей, и сосредоточивать усилия на фиксации экологических преступлений российской федерации и устранении катастрофических последствий ее разрушительной деятельности.

«Украина внедряет политику памяти, направленную на освещение и осуждение вооруженной агрессии российской федерации против Украины, в частности ее незаконных действий, таких как насильственная депортация граждан Украины, которая является продолжением колониальной политики и геноцидальных практик, которые российская федерация применяет против Украины, и которые имели место и раньше, в частности во время депортации крымскотатарского народа, осуществленной советским тоталитарным режимом в 1944 году», - говорится в заявлении.

Напомним 

26 февраля Украина отмечает День сопротивления российской оккупации Крыма.

11 лет назад в этот день в Симферополе состоялся массовый митинг в защиту территориальной целостности Украины, в котором приняли участие 5-10 тысяч человек.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
simferopolСимферополь
krymКрым
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь

Обратиться по вопросам размещения рекламы