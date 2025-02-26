День спротиву окупації Криму: 26 лютого - важлива дата в боротьбі за територіальну цілісність України

Сьогодні, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву російській окупації Криму, встановлений на честь мітингу, що відбувся в Сімферополі у 2014 році, пише УНН.

26 лютого Україна відзначає важливу пам’ятну дату - День спротиву російській окупації Криму. Цей день став символом незламності й мужності кримських татар, українців та представників інших національностей, які у 2014 році стали на захист територіальної цілісності своєї держави.

У той час, коли світ лише починав усвідомлювати загрозу, 26 лютого тисячі людей вийшли під паркан Кримського парламенту, щоб сказати своє слово на захист України. Мітинг мирних громадян у Сімферополі став актом рішучості, відмови від страху і прагнення до незалежності. Люди з різних куточків півострова - кримські татари, українці, представники інших національностей - зібралися на мирний протест, щоб заявити про своє прагнення до миру та збереження суверенітету України.

Того самого дня, коли мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч осіб, російські війська вже просувалися до Криму. Військові без розпізнавальних знаків, так звані "зелені чоловічки", разом з місцевими найманцями захоплювали стратегічні об’єкти півострова. Це був початок окупації, що охопила Крим, як темна хмара, поглинаючи все на своєму шляху. Відповідь на мирний протест не змусила себе чекати - 27 лютого російські війська захопили будівлю Верховної Ради Криму та уряду АРК, а ще через кілька днів проголосували за проведення псевдореферендуму під наглядом зброї.

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Тим часом на вулицях Сімферополя все ще залишалися люди, які не здавалися, навіть коли були перекриті всі шляхи до свободи. 16 березня 2014 року росія провела фальшивий референдум, бойкотований кримськими татарами та іншими проукраїнськи налаштованими жителями півострова. А вже 25 березня остання українська військова частина, морський тральник "Черкаси", була захоплена, і Крим, разом з Севастополем, стали частиною рф. Але жоден голос у світі не зможе забрати те, що ми вважаємо своїм.

Сьогодні, через 11 років після того, як ці події почалися, ми згадуємо всіх тих, хто став на захист України, хто бореться за повернення Криму та вшановуємо пам’ять тих, хто віддав своє життя в цій боротьбі. День спротиву російській окупації — це не лише день пам’яті, а й нагадування про те, що боротьба за Крим триває. Кожен, хто стояв на захисті Батьківщини, не був і не буде забутим.

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