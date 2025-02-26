День спротиву окупації Криму: 26 лютого - важлива дата в боротьбі за територіальну цілісність України

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 4422 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 51224 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 94215 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116567 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107682 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151109 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120425 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136052 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134025 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127728 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Повторна ВЛК для обмежено придатних: Генштаб каже, мають пройти понад 1,5 млн людей

Повторна ВЛК для обмежено придатних: Генштаб каже, мають пройти понад 1,5 млн людей

27 лютого, 11:28 • 40756 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121197 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 53971 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 45269 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 26719 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116568 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121197 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151110 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 193957 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194293 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124014 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126155 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155813 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136213 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143664 перегляди
Актуальне
День спротиву окупації Криму: 26 лютого - важлива дата в боротьбі за територіальну цілісність України

День спротиву окупації Криму: 26 лютого - важлива дата в боротьбі за територіальну цілісність України

Київ  •  УНН

 • 116972 перегляди

Read in English

26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся масовий мітинг на захист територіальної цілісності України, в якому взяли участь 5-10 тисяч осіб. Наступного дня російські війська захопили будівлі Верховної Ради та уряду Криму.

Сьогодні, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву російській окупації Криму, встановлений на честь мітингу, що відбувся в Сімферополі у 2014 році, пише УНН.

26 лютого Україна відзначає важливу пам’ятну дату - День спротиву російській окупації Криму. Цей день став символом незламності й мужності кримських татар, українців та представників інших національностей, які у 2014 році стали на захист територіальної цілісності своєї держави.

У той час, коли світ лише починав усвідомлювати загрозу, 26 лютого тисячі людей вийшли під паркан Кримського парламенту, щоб сказати своє слово на захист України. Мітинг мирних громадян у Сімферополі став актом рішучості, відмови від страху і прагнення до незалежності. Люди з різних куточків півострова - кримські татари, українці, представники інших національностей - зібралися на мирний протест, щоб заявити про своє прагнення до миру та збереження суверенітету України.

Того самого дня, коли мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч осіб, російські війська вже просувалися до Криму. Військові без розпізнавальних знаків, так звані "зелені чоловічки", разом з місцевими найманцями захоплювали стратегічні об’єкти півострова. Це був початок окупації, що охопила Крим, як темна хмара, поглинаючи все на своєму шляху. Відповідь на мирний протест не змусила себе чекати - 27 лютого російські війська захопили будівлю Верховної Ради Криму та уряду АРК, а ще через кілька днів проголосували за проведення псевдореферендуму під наглядом зброї.

11 років окупації Криму: як росія захоплювала український півострів20.02.25, 06:49 • 195166 переглядiв

Тим часом на вулицях Сімферополя все ще залишалися люди, які не здавалися, навіть коли були перекриті всі шляхи до свободи. 16 березня 2014 року росія провела фальшивий референдум, бойкотований кримськими татарами та іншими проукраїнськи налаштованими жителями півострова. А вже 25 березня остання українська військова частина, морський тральник "Черкаси", була захоплена, і Крим, разом з Севастополем, стали частиною рф. Але жоден голос у світі не зможе забрати те, що ми вважаємо своїм.

Сьогодні, через 11 років після того, як ці події почалися, ми згадуємо всіх тих, хто став на захист України, хто бореться за повернення Криму та вшановуємо пам’ять тих, хто віддав своє життя в цій боротьбі. День спротиву російській окупації — це не лише день пам’яті, а й нагадування про те, що боротьба за Крим триває. Кожен, хто стояв на захисті Батьківщини, не був і не буде забутим.

Україна втратила 18% території з 2014 року: аналіз CNN23.02.25, 22:54 • 24131 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
simferopolСімферополь
krymКрим
ukrainaУкраїна
sevastopolСевастополь

Звернутися з питань розміщення реклами