11 років окупації Криму: як росія захоплювала український півострів

Сьогодні, 20 лютого, у найтрагічніший день Революції Гідності, розпочався початок окупації кримського півострова рф. Саме ця дата пізніше була зафіксована в українському законодавстві як "початок тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополя", пише УНН.

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Насправді ж початок захоплення Криму "зеленими чоловічками", як називали російські пропагандисти своїх військових без розпізнавальних знаків, розпочався на початку лютого. 4 лютого 2014 року – до Сімферополя прибуває лідер російської партії "Родіна" Олексій Журавльов. Він підписує з головою партії "Руська єдність" Сергієм Аксеновим угоду про створення "Антифашистського слов’янського фронту" – для протидії поширенню Майдану на Південь і Схід.

У середині лютого до Сімферополя для зустрічей з керівництвом Криму прибув радник президента рф з окупованих територій Владислав Сурков.

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З 24 лютого починається перекидання до Криму російських спецпризначенців без розпізнавальних знаків. Наступного дня під стінами Верховної Ради АР Крим відбувся проросійській мітинг з вимогою відокремлення півострова від України.

У відповідь на це Меджліс кримськотатарського народу закликав усіх прихильників територіальної цілісності України прийти під стіни кримського парламенту.

26 лютого, в центрі Сімферополя зібралося близько десяти тисяч людей, які виступали за збереження Криму у складі України. Через злочинну бездіяльність правоохоронців, в результаті провокації проросійських сил виникли сутички, у яких загинули дві людини.

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Анонсована на цей день сесія Верховної Ради Криму, яка мала розглянути питання статусу півострова, була скасована. Однак, наступного дня, російські спецпризначенці захопили будівлю кримського парламенту. 28 лютого Верховна Рада АР Крим частково під дулами автоматів російських військових, а частково і з власної ініціативи приймає рішення щодо референдуму про статус півострову.

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16 березня під дулами автоматів держава-окупант проводить незаконний референдум, який суперечить Конституції України й основоположним нормам міжнародного права. Таким способом рф намагалася надати легітимності спробі анексувати територію Автономної Республіки Крим і Севастополя.

17 березня 2014 року – будучи вже не легітимним, кримський парламент ухвалив постанову "Про незалежність Криму", згідно з якою створено "державне утворення Республіка Крим".

18 березня 2014 року – між рф в особі російського диктатора володимира путіна та представниками окупаційної влади – Сергієм Аксеновим, Володимиром Константиновим та Олексієм Чалим підписано так званий "Договір про входження території Республіки Крим та м. Севастополя до складу російської федерації".

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