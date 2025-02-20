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15 березня, 19:03 • 118328 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176296 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143710 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135716 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115624 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107086 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102609 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138907 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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11 років окупації Криму: як росія захоплювала український півострів

11 років окупації Криму: як росія захоплювала український півострів

Київ • УНН

 • 195566 перегляди

20 лютого 2014 року розпочалася окупація Криму російськими військами без розпізнавальних знаків. Протягом місяця рф захопила півострів та провела незаконний референдум під дулами автоматів.

Сьогодні, 20 лютого, у найтрагічніший день Революції Гідності, розпочався початок окупації кримського півострова рф. Саме ця дата пізніше була зафіксована в українському законодавстві як "початок тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополя", пише УНН.

Деталі

Насправді ж початок захоплення Криму "зеленими чоловічками", як називали російські пропагандисти своїх військових без розпізнавальних знаків, розпочався на початку лютого. 4 лютого 2014 року –  до Сімферополя прибуває лідер російської партії "Родіна" Олексій Журавльов. Він підписує з головою партії "Руська єдність" Сергієм Аксеновим угоду про створення "Антифашистського слов’янського фронту" – для протидії поширенню Майдану на Південь і Схід. 

У середині лютого до Сімферополя для зустрічей з керівництвом Криму прибув радник президента рф з окупованих територій Владислав Сурков. 

"Розгромне для агресора": ЄСПЛ оголосив рішення у справі Україна проти росії щодо Криму25.06.24, 12:17 • 26129 переглядiв

З 24 лютого починається перекидання до Криму російських спецпризначенців без розпізнавальних знаків. Наступного дня під стінами Верховної Ради АР Крим відбувся проросійській мітинг з вимогою відокремлення півострова від України.

У відповідь на це Меджліс кримськотатарського народу закликав усіх прихильників територіальної цілісності України прийти під стіни кримського парламенту.

26 лютого, в центрі Сімферополя зібралося близько десяти тисяч людей, які виступали за збереження Криму у складі України. Через злочинну бездіяльність правоохоронців, в результаті провокації проросійських сил виникли сутички, у яких загинули дві людини.

У Криму зафіксовано понад тисячу випадків переслідування за опір окупації з лютого 2022 24.10.24, 22:51 • 45479 переглядiв

Анонсована на цей день сесія Верховної Ради Криму, яка мала розглянути питання статусу півострова, була скасована. Однак, наступного дня, російські спецпризначенці захопили будівлю кримського парламенту. 28 лютого Верховна Рада АР Крим частково під дулами автоматів російських військових, а частково і з власної ініціативи приймає рішення щодо референдуму про статус півострову.

Жителя окупованого Криму російський суд оштрафував за "образу" путіна та аксьонова07.02.25, 21:29 • 53997 переглядiв

16 березня під дулами автоматів держава-окупант проводить незаконний референдум, який суперечить Конституції України й основоположним нормам міжнародного права. Таким способом рф намагалася надати легітимності спробі анексувати територію Автономної Республіки Крим і Севастополя.

17 березня 2014 року – будучи вже не легітимним, кримський парламент ухвалив постанову "Про незалежність Криму", згідно з якою створено "державне утворення Республіка Крим". 

18 березня 2014 року – між рф в особі російського диктатора володимира путіна та представниками окупаційної влади – Сергієм Аксеновим, Володимиром Константиновим та Олексієм Чалим підписано так званий "Договір про входження території Республіки Крим та м. Севастополя до складу російської федерації".

Окупанти розмістили військову техніку в санаторії Сакського району Криму - "АТЕШ"07.01.25, 07:09 • 24882 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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