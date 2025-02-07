Жителя окупованого Криму російський суд оштрафував за "образу" путіна та аксьонова
Київ • УНН
Суд в окупованому Криму оштрафував мешканця Бахчисараю на 50 тисяч рублів за нецензурні висловлювання про путіна та аксьонова в Telegram. За 2024 рік на півострові відкрито понад 1100 справ за "дискредитацію" армії рф.
Російський суд оштрафував мешканця Бахчисараю на 50 тисяч рублів нібито за нецензурні образи президента рф володимира путіна та російського голови Криму сергія аксьонова, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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Стверджується, що кримчанин 1976 року народження в телеграм-каналі "Чат рулетка" "матерився і ображав путіна, а також аксьонова". Російські поліцейські дізналися про це 3 лютого і завели на нього адміністративну справу.
У результаті російський суд дійшов висновку, що висловлювання чоловіка "ображають людську гідність та суспільну моральність", а сам чоловік "виявив явну неповагу до держави". У результаті бахчисарайця оштрафували на 50 тисяч карбованців.
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31 січня повідомлялося, що підконтрольний РФ Кіровський районний суд Криму оштрафував місцевого жителя за двома статтями – "дрібне хуліганство" та "дискредитація" армії рф, а також призначив 10 діб арешту за слова, сказані у "Чат Рулетці".
Так, 55-річного чоловіка оштрафували на 50 тисяч рублів, оскільки він нібито "нецензурно висловлювався та ображав президента рф" під час спілкування у відеочатах.
Крім того, кримчанина звинуватили у "підриві авторитету армії росії" через критику їхніх дій на території України. Російський суд кваліфікував це як "дискредитацію" зс рф, додавши йому штраф 45 тисяч рублів.
Після початку повномасштабного вторгнення в рф та на окупованих нею територіях було введено статтю 20.3.3 КоАП – про "дискредитацію" російської армії. Переслідування настає за поширення інформації про російсько-українську війну та висловлювання будь-якої думки, яка суперечить позиції Кремля.
За даними представництва президента України в АРК, станом на кінець грудня 2024 року в Криму було заведено 1126 адміністративних справ за статтею про дискредитацію армії росії.