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Жителя оккупированного Крыма российский суд оштрафовал за "оскорбление" путина и аксенова

Жителя оккупированного Крыма российский суд оштрафовал за "оскорбление" путина и аксенова

Киев  •  УНН

 • 2864 просмотра

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Суд в оккупированном Крыму оштрафовал жителя Бахчисарая на 50 тысяч рублей за нецензурные высказывания о путине и аксенове в Telegram. За 2024 год на полуострове открыто более 1100 дел за "дискредитацию" армии рф.

Российский суд оштрафовал жителя Бахчисарая на 50 тысяч рублей якобы за нецензурные оскорбления президента рф владимира путина и российского главы Крыма Сергея Аксенова, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Утверждается, что крымчанин 1976 года рождения в телеграм-канале "Чат рулетка" "матерился и оскорблял путина, а также аксенова". Российские полицейские узнали об этом 3 февраля и завели на него административное дело.

В результате российский суд пришел к выводу, что высказывания мужчины "оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность", а сам мужчина "проявил явное неуважение к государству". В результате бахчисарайца оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Добавим

31 января сообщалось, что подконтрольный рф Кировский районный суд Крыма оштрафовал местного жителя по двум статьям - "мелкое хулиганство" и "дискредитация" армии рф, а также назначил 10 суток ареста за слова, сказанные в "Чат Рулетке".

Так, 55-летнего мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей, поскольку он якобы "нецензурно выражался и оскорблял президента рф" во время общения в видеочатах.

Кроме того, крымчанина обвинили в "подрыве авторитета армии россии" из-за критики их действий на территории Украины. Российский суд квалифицировал это как "дискредитацию" вс рф, добавив ему штраф 45 тысяч рублей.

После начала полномасштабного вторжения в рф и на оккупированных ею территориях была введена статья 20.3.3 КоАП - о "дискредитации" российской армии. Преследование наступает за распространение информации о российско-украинской войне и высказывание любого мнения, которое противоречит позиции Кремля.

По данным представительства президента Украины в АРК, по состоянию на конец декабря 2024 года в Крыму было заведено 1126 административных дел по статье о дискредитации армии россии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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