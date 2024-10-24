У Криму зафіксовано понад тисячу випадків переслідування за опір окупації з лютого 2022
Київ • УНН
В окупованому Криму зафіксовано більше тисячі випадків переслідування за мирний спротив з лютого 2022 року. Людей карають за український прапор, патріотичний манікюр та прослуховування українських пісень.
Понад тисячу фактів переслідування фіксується за мирний опір окупації в Криму після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. На цьому наголосила Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева під час виступу на експертному саміті "Кримської платформи", передає Радіо Свобода, пише УНН.
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Ташева зазначила, що переслідування зазнають люди за публікації українського прапора, за жовто-блакитний манікюр на руках у жінок, а також за прослуховування українських пісень. За такі дії кримчан притягують до адміністративної відповідальності за статтею про "дискредитацію російських Збройних сил".
Також глава представництва президента України в АРК уточнила, що сьогодні у російському висновку з політичних мотивів перебувають 218 мешканців півострова.
Тільки з деокупацією Криму вдасться покласти край переслідуванням проукраїнських мешканців Криму,
Довідково
За даними Кримськотатарського ресурсного центру, з початку року в анексованому Криму російські силовики провели 59 незаконних обшуків, 35 - щодо кримських татар. Також за 9 місяців 2024 року було зафіксовано 91 затримання, 26 – щодо кримських татар.
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