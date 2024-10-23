Майже три тижні немає зв'язку з кримським журналістом Ремзі Бекіровим - дружина
Київ • УНН
Дружина засудженого рф кримського журналіста Ремзі Бекірова повідомила, що він не виходить на зв'язок три тижні. Останній лист від нього датований 2 жовтня, а дзвінків сім'я не отримувала понад два з половиною місяці.
Засуджений рф кримський цивільний журналіст Ремзі Бекіров три тижні не виходить на зв'язок із сім'єю. Про це повідомила "Кримській солідарності" його дружина, передає Крим.Реалії, пише УНН.
Деталі
Халіде Бекірова розповіла, що останній лист Ремзі Бекіров написав 2 жовтня, а дзвінків сім'я не отримувала від нього понад два з половиною місяці.
Я, як його дружина, сильно переживаю за нього. Я не знаю, що з ним, де він зараз перебуває, чи тримають його знову у ШІЗО. Тому що на той момент, коли він писав останній лист 2 жовтня, до цього він постійно перебував у штрафному ізоляторі, причому за абсолютно необґрунтованими звинуваченнями,
Вона також зазначила, що написала скарги до прокуратури та ФСВП і чекає від відомств відповіді.
Доповнення
Бекірова було затримано російськими силовиками у березні 2019 року за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в рф партії "Хізб ут-Тахрір". 10 березня 2022 року стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Ремзі Бекірова до 19 років позбавлення волі.
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