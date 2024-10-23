Майже три тижні немає зв'язку з кримським журналістом Ремзі Бекіровим - дружина

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9950 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 24808 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43358 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79326 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65431 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78079 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93460 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87275 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176858 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101166 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14569 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22274 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8740 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 6068 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 4894 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 24805 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176857 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333199 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266703 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43356 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17783 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22935 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28654 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49493 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Майже три тижні немає зв'язку з кримським журналістом Ремзі Бекіровим - дружина

Київ • УНН

 • 59769 перегляди

Дружина засудженого рф кримського журналіста Ремзі Бекірова повідомила, що він не виходить на зв'язок три тижні. Останній лист від нього датований 2 жовтня, а дзвінків сім'я не отримувала понад два з половиною місяці.

Майже три тижні немає зв'язку з кримським журналістом Ремзі Бекіровим - дружина

Засуджений рф кримський цивільний журналіст Ремзі Бекіров три тижні не виходить на зв'язок із сім'єю. Про це повідомила "Кримській солідарності" його дружина, передає Крим.Реалії, пише УНН.

Деталі

Халіде Бекірова розповіла, що останній лист Ремзі Бекіров написав 2 жовтня, а дзвінків сім'я не отримувала від нього понад два з половиною місяці.

Я, як його дружина, сильно переживаю за нього. Я не знаю, що з ним, де він зараз перебуває, чи тримають його знову у ШІЗО. Тому що на той момент, коли він писав останній лист 2 жовтня, до цього він постійно перебував у штрафному ізоляторі, причому за абсолютно необґрунтованими звинуваченнями,

– розповіла Халіде Бекірова.

Вона також зазначила, що написала скарги до прокуратури та ФСВП і чекає від відомств відповіді.

Доповнення

Бекірова було затримано російськими силовиками у березні 2019 року за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в рф партії "Хізб ут-Тахрір". 10 березня 2022 року стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Ремзі Бекірова до 19 років позбавлення волі.

Схуд на 40 кг та захворів на туберкульоз: російський суд відмовився звільнити кримського політв'язня Абдулгазієва07.08.24, 14:44 • 19624 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Крим
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57