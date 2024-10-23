Майже три тижні немає зв'язку з кримським журналістом Ремзі Бекіровим - дружина

Засуджений рф кримський цивільний журналіст Ремзі Бекіров три тижні не виходить на зв'язок із сім'єю. Про це повідомила "Кримській солідарності" його дружина, передає Крим.Реалії, пише УНН.

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Халіде Бекірова розповіла, що останній лист Ремзі Бекіров написав 2 жовтня, а дзвінків сім'я не отримувала від нього понад два з половиною місяці.

Я, як його дружина, сильно переживаю за нього. Я не знаю, що з ним, де він зараз перебуває, чи тримають його знову у ШІЗО. Тому що на той момент, коли він писав останній лист 2 жовтня, до цього він постійно перебував у штрафному ізоляторі, причому за абсолютно необґрунтованими звинуваченнями,