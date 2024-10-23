Почти три недели нет связи с крымским журналистом Ремзи Бекировым - жена

Осужденный рф крымский гражданский журналист Ремзи Бекиров три недели не выходит на связь с семьей. Об этом сообщила "Крымской солидарности" его жена, передает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

Халиде Бекирова рассказала, что последнее письмо Ремзи Бекиров написал 2 октября, а звонков семья не получала от него более двух с половиной месяцев.

Я, как его жена, сильно переживаю за него. Я не знаю, что с ним, где он сейчас находится, держат ли его снова в ШИЗО. Потому что на тот момент, когда он писал последнее письмо 2 октября, до этого он постоянно находился в штрафном изоляторе, причем по абсолютно необоснованным обвинениям,