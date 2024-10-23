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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти три недели нет связи с крымским журналистом Ремзи Бекировым - жена

Почти три недели нет связи с крымским журналистом Ремзи Бекировым - жена

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 21:07  •  1740 просмотра

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Жена осужденного рф крымского журналиста Ремзи Бекирова сообщила, что он не выходит на связь три недели. Последнее письмо от него датировано 2 октября, а звонков семья не получала более двух с половиной месяцев.

Осужденный рф крымский гражданский журналист Ремзи Бекиров три недели не выходит на связь с семьей. Об этом сообщила "Крымской солидарности" его жена, передает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

Халиде Бекирова рассказала, что последнее письмо Ремзи Бекиров написал 2 октября, а звонков семья не получала от него более двух с половиной месяцев.

Я, как его жена, сильно переживаю за него. Я не знаю, что с ним, где он сейчас находится, держат ли его снова в ШИЗО. Потому что на тот момент, когда он писал последнее письмо 2 октября, до этого он постоянно находился в штрафном изоляторе, причем по абсолютно необоснованным обвинениям,

- рассказала Халиде Бекирова.

Она также отметила, что написала жалобы в прокуратуру и ФСИН и ждет от ведомств ответа.

Дополнение

Бекиров был задержан российскими силовиками в марте 2019 года по обвинению в причастности к деятельности запрещенной в рф партии "Хизб ут-Тахрир". 10 марта 2022 года стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Ремзи Бекирова к 19 годам лишения свободы.

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Ольга Розгон

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