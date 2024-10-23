Почти три недели нет связи с крымским журналистом Ремзи Бекировым - жена
Киев • УНН
Жена осужденного рф крымского журналиста Ремзи Бекирова сообщила, что он не выходит на связь три недели. Последнее письмо от него датировано 2 октября, а звонков семья не получала более двух с половиной месяцев.
Осужденный рф крымский гражданский журналист Ремзи Бекиров три недели не выходит на связь с семьей. Об этом сообщила "Крымской солидарности" его жена, передает Крым.Реалии, пишет УНН.
Детали
Халиде Бекирова рассказала, что последнее письмо Ремзи Бекиров написал 2 октября, а звонков семья не получала от него более двух с половиной месяцев.
Я, как его жена, сильно переживаю за него. Я не знаю, что с ним, где он сейчас находится, держат ли его снова в ШИЗО. Потому что на тот момент, когда он писал последнее письмо 2 октября, до этого он постоянно находился в штрафном изоляторе, причем по абсолютно необоснованным обвинениям,
Она также отметила, что написала жалобы в прокуратуру и ФСИН и ждет от ведомств ответа.
Дополнение
Бекиров был задержан российскими силовиками в марте 2019 года по обвинению в причастности к деятельности запрещенной в рф партии "Хизб ут-Тахрир". 10 марта 2022 года стало известно, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Ремзи Бекирова к 19 годам лишения свободы.
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