Похудел на 40 кг и заболел туберкулезом: российский суд отказался освободить крымского политзаключенного Абдулгазиева

российский суд в челябинске отказал в ходатайстве адвокатов об освобождении тяжелобольного крымского политзаключённого Тофика Абдулгазиева. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он также заявил, что направил обращение к российскому омбудсмену с требованием немедленно освободить татарина Тофика Абдулгазиева. Об этом сообщает УНН.

Тяжелобольной крымский политзаключенный Тофик Абдулгазиев все еще остается под арестом - Металлургический районный суд Челябинска отклонил ходатайство адвокатов о его освобождении! - написал Лубинец в Telegram.

По его словам, из-за ненадлежащего содержания в местах несвободы и непредоставления своевременного надлежащего медосмотра Абдулгазиев похудел на 40 кг. У него появились проблемы со здоровьем, которых не было до ареста.

В марте 2024 года из-за резкого ухудшения самочувствия, Абдулгазиева госпитализировали и обнаружили туберкулез легких и еще ряд тяжелых заболеваний.

Лубинец напомнил, что в прошлом году в российских застенках умерли двое крымских политзаключенных - Джемиль Гафаров и Константин Ширинг. Они имели проблемы со здоровьем, однако помощи так и не получили.

Направил обращение к уполномоченному по правам человека в рф с требованием немедленно освободить тяжелобольного крымского татарина Тофика Абдулгазиева. Также направил обращение международным коллегам из Турции, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии с просьбой посодействовать в освобождении незаконно заключенного в связи с неизлечимыми болезнями, которые несовместимы с жизнью. В очередной раз призываю мировое сообщество усилить давление на россию, в частности, санкционное, для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины - заявил Лубинец.

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