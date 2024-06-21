В рф применили пытки к крымскому политзаключенному Экрему Крошу

Надзиратели одного из мест несвободы в россии применили насилие в отношении крымчанина, политзаключенного Экрема Кроша. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на адвоката Алексея Ладина, передает УНН.

Детали

Как указал Омбудсман, насилие применяли безосновательно. О нем Крем Крош заявил во время судебного заседания по так называемому делу "второй Джанкойской" группы Хизб ут-Тахрир.

"Пытки над незаконно заключенными гражданами Украины являются преступлениями и должны немедленно прекратиться!",- подчеркнул Лубинец.

Омбудсман напомнил, что 24 января 2023 года российские силовики провели массовые обыски в Джанкойском районе и задержали Экрема Кроша, Айдер Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова. Всех обвинили в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

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