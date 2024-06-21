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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф применили пытки к крымскому политзаключенному Экрему Крошу

В рф применили пытки к крымскому политзаключенному Экрему Крошу

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 10:50  •  5369 просмотра

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Крымский политзаключенный Крем Крош подвергся безосновательным пыткам со стороны российских тюремщиков, о чем сообщил уполномоченный Украины по правам человека со ссылкой на адвоката Кроша.

Надзиратели одного из мест несвободы в россии применили насилие в отношении крымчанина, политзаключенного Экрема Кроша. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на адвоката Алексея Ладина, передает УНН.  

Детали 

Как указал Омбудсман,  насилие применяли безосновательно. О нем Крем Крош заявил во время судебного заседания по так называемому делу "второй Джанкойской" группы Хизб ут-Тахрир.

"Пытки над незаконно заключенными гражданами Украины являются преступлениями и должны немедленно прекратиться!",- подчеркнул Лубинец. 

Омбудсман напомнил, что 24 января 2023 года российские силовики провели массовые обыски в Джанкойском районе и задержали Экрема Кроша, Айдер Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова. Всех обвинили в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя17 мая 2024, 15:32 • 18077 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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