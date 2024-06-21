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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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В рф застосували тортури до кримського політвʼязня Екрема Кроша

Київ • УНН

 • 15368 перегляди

Кримський політв'язень Екрем Крош зазнав безпідставних тортур з боку російських тюремників, про що повідомив уповноважений України з прав людини з посиланням на адвоката Кроша.

В рф застосували тортури до кримського політвʼязня Екрема Кроша

Наглядачі одного із місць несвободи у росії застосували насилля щодо кримчанина, політвʼязня Екрема Кроша. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмітро Лубінець із посиланням на адвоката Олексія Ладіна, передає УНН. 

Деталі 

Як вказав Омбудсман,  насильство застосували безпідставно. Про нього Екрем Крош заявив під час судового засідання по так званій справі "другої Джанкойської" групи Хізб ут-Тахрір.

"Тортури над незаконно увʼязненими громадянами України є злочинами і мають негайно припинитись!", - наголосив Лубінець"

Омбудсман нагадав, що 24 січня 2023 року російські силовики провели масові обшуки у Джанкойському районі та затримали Екрема Кроша, Айдер Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекір'яєва та Халіла Мамбетова. Усіх звинуватили в причетності до забороненої в росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Російські силовики обшукали офіс кримськотатарської газети: затримали редактора і засновника17.05.24, 18:32 • 18300 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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