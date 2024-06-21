В рф застосували тортури до кримського політвʼязня Екрема Кроша
Київ • УНН
Кримський політв'язень Екрем Крош зазнав безпідставних тортур з боку російських тюремників, про що повідомив уповноважений України з прав людини з посиланням на адвоката Кроша.
Наглядачі одного із місць несвободи у росії застосували насилля щодо кримчанина, політвʼязня Екрема Кроша. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмітро Лубінець із посиланням на адвоката Олексія Ладіна, передає УНН.
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Як вказав Омбудсман, насильство застосували безпідставно. Про нього Екрем Крош заявив під час судового засідання по так званій справі "другої Джанкойської" групи Хізб ут-Тахрір.
"Тортури над незаконно увʼязненими громадянами України є злочинами і мають негайно припинитись!", - наголосив Лубінець"
Омбудсман нагадав, що 24 січня 2023 року російські силовики провели масові обшуки у Джанкойському районі та затримали Екрема Кроша, Айдер Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекір'яєва та Халіла Мамбетова. Усіх звинуватили в причетності до забороненої в росії організації "Хізб ут-Тахрір".
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