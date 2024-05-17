Російські силовики обшукали офіс кримськотатарської газети: затримали редактора і засновника
Київ • УНН
Російські силовики провели обшуки в офісі кримськотатарської газети "Къырым", затримавши її редактора і засновника за звинуваченням у дискредитації російської армії і поширенні неправдивої інформації.
У Криму російські силовики провели обшуки у редактора та засновника газети "Къырым", адвоката Едема Семедляєва не допустили туди для надання юридичної допомоги, передає УНН.
Як пише на своїй фейсбук-сторінці громадське об'єднання "Кримська солідарність", після обшуку в будинках у головного редактора "Къырым" Бекіра Мамутова та засновника газети Сейрана Ібрагімова, співробітники російської поліції попрямували до редакції. Адвоката Едема Семедляєва не допустили туди для надання юридичної допомоги. Журналістів доставили до будівлі російського Центру протидії екстремізму.
Головного редактора газети "Къырым" звинувачують у правопорушеннях за двома адміністративними статтями – "дискредитація" армії РФ" та "поширення свідомо недостовірної суспільно значущої інформації під виглядом достовірних повідомлень". Після складання протоколу Бекіра Мамутова випустили із будівлі ЦПЕ рф. Сейрана Ібрагімова, за словами Семедляєва, російські силовики посадили в машину і вивезли з будівлі мвс рф у невідомому напрямку. Згодом стало відомо, що чоловіка відвезли додому.
"З'ясувалося, що Сейран Ібрагімов уже вдома. Йому стало погано, тому співробітник поліції відвіз його додому", - повідомив адвокат Едем Семедляєв.
Довідка
Газета "Къырым" виходить кримськотатарською мовою з липня 1989 року і є одним із перших видань цією мовою після повернення кримських татар до Криму.