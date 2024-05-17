Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя

В Крыму российские силовики провели обыски у редактора и основателя газеты "Къырым", адвоката Эдема Семедляева не допустили туда для оказания юридической помощи, передает УНН.

Как пишет на своей фейсбук-странице общественное объединение "Крымская солидарность", после обыска в домах у главного редактора "Къырым" Бекира Мамутова и основателя газеты Сейрана Ибрагимова, сотрудники российской полиции направились в редакцию. Адвоката Эдема Семедляева не допустили туда для оказания юридической помощи. Журналистов доставили в здание российского Центра противодействия экстремизму.

Главного редактора газеты "Къырым" обвиняют в правонарушениях по двум административным статьям - "дискредитация" армии рф" и „распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений". После составления протокола Бекира Мамутова выпустили из здания ЦПЭ рф. Сейрана Ибрагимова, по словам Семедляева, российские силовики посадили в машину и вывезли из здания мвс рф в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что мужчину отвезли домой.

"Выяснилось, что Сейран Ибрагимов уже дома. Ему стало плохо, поэтому сотрудник полиции отвез его домой", - сообщил адвокат Эдем Семедляев.

Справка

Газета "Къырым" выходит на крымскотатарском языке с июля 1989 года и является одним из первых изданий на этом языке после возвращения крымских татар в Крым.