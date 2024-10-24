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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму зафиксировано более тысячи случаев преследования за сопротивление оккупации с февраля 2022 года

В Крыму зафиксировано более тысячи случаев преследования за сопротивление оккупации с февраля 2022 года

Киев  •  УНН

20:51 • 3331 просмотра

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В оккупированном Крыму зафиксировано более тысячи случаев преследования за мирное сопротивление с февраля 2022 года. Людей наказывают за украинский флаг, патриотический маникюр и прослушивание украинских песен.

Более тысячи фактов преследования фиксируется за мирное сопротивление оккупации в Крыму после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Об этом заявила Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева во время выступления на экспертном саммите «Крымской платформы», передает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Ташева отметила, что преследованию подвергаются люди за публикации украинского флага, за желто-голубой маникюр на руках у женщин, а также за прослушивание украинских песен. За такие действия крымчан привлекают к административной ответственности по статье о «дискредитации российских Вооруженных сил».

Также глава представительства президента Украины в АРК уточнила, что сегодня в российском заключении по политическим мотивам находятся 218 жителей полуострова.

Только с деоккупацией Крыма удастся положить конец преследованиям проукраинских жителей Крыма,

- резюмировала Ташева.

Справочно

По данным Крымскотатарского ресурсного центра, с начала года в аннексированном Крыму российские силовики провели 59 незаконных обысков, 35 - в отношении крымских татар. Также за 9 месяцев 2024 года было зафиксировано 91 задержание, 26 - в отношении крымских татар.

Почти три недели нет связи с крымским журналистом Ремзи Бекировым - жена22 октября 2024, 21:07 • 59223 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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