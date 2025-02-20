Сегодня, 20 февраля, в самый трагический день Революции Достоинства, началось начало оккупации крымского полуострова рф. Именно эта дата позже была зафиксирована в украинском законодательстве как "начало временной оккупации АР Крым и г. Севастополя", пишет УНН.

Детали

На самом же деле начало захвата Крыма "зелеными человечками", как называли российские пропагандисты своих военных без опознавательных знаков, началось в начале февраля. 4 февраля 2014 года - в Симферополь прибывает лидер российской партии "Родина" Алексей Журавлев. Он подписывает с председателем партии "Русское единство" Сергеем Аксеновым соглашение о создании "Антифашистского славянского фронта" - для противодействия распространению Майдана на Юг и Восток.

В середине февраля в Симферополь для встреч с руководством Крыма прибыл советник президента рф по оккупированным территориям Владислав Сурков.

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С 24 февраля начинается переброска в Крым российских спецназовцев без опознавательных знаков. На следующий день под стенами Верховной Рады АР Крым состоялся пророссийский митинг с требованием отделения полуострова от Украины.

В ответ на это Меджлис крымскотатарского народа призвал всех сторонников территориальной целостности Украины прийти под стены крымского парламента.

26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.

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Анонсированная на этот день сессия Верховной Рады Крыма, которая должна была рассмотреть вопрос статуса полуострова, была отменена. Однако, на следующий день, российские спецназовцы захватили здание крымского парламента. 28 февраля Верховный Совет АР Крым частично под дулами автоматов российских военных, а частично и по собственной инициативе принимает решение о референдуме о статусе полуострова.

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16 марта под дулами автоматов государство-оккупант проводит незаконный референдум, который противоречит Конституции Украины и основополагающим нормам международного права. Таким способом рф пыталась придать легитимность попытке аннексировать территорию Автономной Республики Крым и Севастополя.

17 марта 2014 года - будучи уже не легитимным, крымский парламент принял постановление "О независимости Крыма", согласно которому создано "государственное образование Республика Крым".

18 марта 2014 года - между рф в лице российского диктатора владимира путина и представителями оккупационной власти - Сергеем Аксеновым, Владимиром Константиновым и Алексеем Чалым подписан так называемый "Договор о вхождении территории Республики Крым и г. Севастополя в состав российской федерации".

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