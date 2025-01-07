Оккупанты разместили военную технику в санатории Сакского района Крыма - "АТЭШ"
Киев • УНН
В санатории на улице Морская в Сакском районе Крыма обнаружен новый военный объект оккупантов. На территории находится большое количество грузовой техники и военнослужащих.
В Сакском районе Крыма обнаружен новый военный объект оккупантов. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
По информации агентов, в санатории, расположенном на улице Морская, находится большое количество грузовой техники, а также личный состав в военной форме. Объект охраняется усиленными мерами безопасности.
Захватчики размещают свою военную технику и подразделения в курортной зоне, окруженной санаториями и жилыми домами, что ставит под угрозу безопасность гражданских лиц и является нарушением международного гуманитарного права. Установление точного состава подразделения, дислоцирующегося на этом объекте, продолжается.
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