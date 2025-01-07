Окупанти розмістили військову техніку в санаторії Сакського району Криму - "АТЕШ"

У Сакському районі Криму виявлено новий військовий об'єкт окупантів. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

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За інформацією агентів, у санаторії, розташованому на вулиці Морська, перебуває велика кількість вантажної техніки, а також особовий склад у військовій формі. Об'єкт охороняється посиленими заходами безпеки.

Загарбники розміщують свою військову техніку та підрозділи в курортній зоні, оточеній санаторіями і житловими будинками, що ставить під загрозу безпеку цивільних осіб і є порушенням міжнародного гуманітарного права. Встановлення точного складу підрозділу, що дислокується на цьому об'єкті, триває.

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