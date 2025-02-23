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Україна втратила 18% території з 2014 року: аналіз CNN

Україна втратила 18% території з 2014 року: аналіз CNN

Київ • УНН

 • 24857 перегляди

За три роки повномасштабного вторгнення рф Україна втратила 11% територій, а загалом з 2014 року - 18%. США надали 47% всієї військової допомоги, ЄС - 32%.

Україна за три роки від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році втратила 11% своїх територій. Загальна площа земель, втрачених країною на користь рф з 2014 року, становить близько 18%. Про це інформує УНН з посиланням на аналіз CNN.

Деталі

Як пише CNN, на початку війни Україна втримала російські війська від захоплення своєї столиці, а потім здобула перемогу в деяких частинах Харківської та Херсонської областей. Водночас вона зазнала великих втрат у східних районах навколо Донецька і Бахмута.

2014 року російські війська незаконно анексували Крим в України, невдовзі після того, як події Майдану спровокували політичні заворушення у Києві. Пізніше того ж року сепаратисти, які спонсоруються росією, взяли під контроль частини Донбасу

- йдеться у дописі.

Зазначається, що Україна змогла утримати, а в деяких випадках і відбити назад захоплені території, багато в чому завдяки військовій допомозі від західних союзників.

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Найбільшим джерелом фінансування України від початку війни 2022 року були США, надавши 47% усього обсягу допомоги. Від Євросоюзу Україна отримала 32% і ще 20% від інших країн - зокрема, від Великої Британії, Канади, Японії.

Нагадаємо

Президент України заявив про можливість повернення територій військовим або дипломатичним шляхом. Для мирного варіанту потрібні гарантії вступу до НАТО, а військовий потребує посиленої підтримки партнерів.

Трамп не вірить, що Україна повернеться до кордонів 2014 року 13.02.25, 00:46 • 101750 переглядiв

Віта Зеленецька

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