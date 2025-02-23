Украина потеряла 18% территории с 2014 года: анализ CNN: анализ CNN

ukenru
Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
16:52 • 85135 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
15:47 • 102109 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
23 февраля, 14:41 • 110251 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
23 февраля, 13:34 • 106896 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
23 февраля, 13:13 • 105963 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
23 февраля, 13:10 • 93915 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
23 февраля, 13:00 • 73551 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
23 февраля, 12:42 • 54668 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
23 февраля, 12:17 • 58246 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
23 февраля, 11:34 • 59192 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории

Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории

23 февраля, 13:42 • 40702 просмотра
Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

Украинская резолюция по третьей годовщине войны будет вынесена на голосование в Генассамблею ООН

23 февраля, 13:44 • 50486 просмотра
Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

23 февраля, 13:47 • 48926 просмотра
Может стать переломным моментом: Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту с европейскими лидерами

Может стать переломным моментом: Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту с европейскими лидерами

23 февраля, 14:53 • 45555 просмотра
Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

Представитель Трампа Уиткофф считает, что российско-украинская война была спровоцирована

16:03 • 27192 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 179516 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 186830 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 163279 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 186231 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 182150 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

18:58 • 17148 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 142689 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 126106 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 136087 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 173963 просмотра
Актуальное
Украина потеряла 18% территории с 2014 года: анализ CNN: анализ CNN

Украина потеряла 18% территории с 2014 года: анализ CNN: анализ CNN

Киев  •  УНН

 • 2083 просмотра

Read in English

За три года полномасштабного вторжения рф Украина потеряла 11% территорий, а в целом с 2014 года - 18%. США предоставили 47% всей военной помощи, ЕС - 32%.

Украина за три года с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году потеряла 11% своих территорий. Общая площадь земель, потерянных страной в пользу рф с 2014 года, составляет около 18%. Об этом информирует УНН со ссылкой на анализ CNN.

Детали

Как пишет CNN, в начале войны Украина удержала российские войска от захвата своей столицы, а затем одержала победу в некоторых частях Харьковской и Херсонской областей. В то же время она понесла большие потери в восточных районах вокруг Донецка и Бахмута.

В 2014 году российские войска незаконно аннексировали Крым в Украине, вскоре после того, как события Майдана спровоцировали политические беспорядки в Киеве. Позже в том же году сепаратисты, которые спонсируются Россией, взяли под контроль части Донбасса

- говорится в заметке.

Отмечается, что Украина смогла удержать, а в некоторых случаях и отбить обратно захваченные территории, во многом благодаря военной помощи от западных союзников.

Image

Крупнейшим источником финансирования Украины с начала войны 2022 года были США, предоставив 47% всего объема помощи. От Евросоюза Украина получила 32% и еще 20% от других стран - в частности, от Великобритании, Канады, Японии.

Напомним

Президент Украины заявил о возможности возвращения территорий военным или дипломатическим путем. Для мирного варианта нужны гарантии вступления в НАТО, а военный требует усиленной поддержки партнеров.

Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года13.02.25, 00:46 • 101595 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
krymКрым
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы