Украина потеряла 18% территории с 2014 года: анализ CNN: анализ CNN

Украина за три года с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году потеряла 11% своих территорий. Общая площадь земель, потерянных страной в пользу рф с 2014 года, составляет около 18%. Об этом информирует УНН со ссылкой на анализ CNN.

Детали

Как пишет CNN, в начале войны Украина удержала российские войска от захвата своей столицы, а затем одержала победу в некоторых частях Харьковской и Херсонской областей. В то же время она понесла большие потери в восточных районах вокруг Донецка и Бахмута.

В 2014 году российские войска незаконно аннексировали Крым в Украине, вскоре после того, как события Майдана спровоцировали политические беспорядки в Киеве. Позже в том же году сепаратисты, которые спонсируются Россией, взяли под контроль части Донбасса - говорится в заметке.

Отмечается, что Украина смогла удержать, а в некоторых случаях и отбить обратно захваченные территории, во многом благодаря военной помощи от западных союзников.

Крупнейшим источником финансирования Украины с начала войны 2022 года были США, предоставив 47% всего объема помощи. От Евросоюза Украина получила 32% и еще 20% от других стран - в частности, от Великобритании, Канады, Японии.

Напомним

Президент Украины заявил о возможности возвращения территорий военным или дипломатическим путем. Для мирного варианта нужны гарантии вступления в НАТО, а военный требует усиленной поддержки партнеров.

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