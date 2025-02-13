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Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

Киев  •  УНН

 • 708 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. В то же время он предполагает, что часть оккупированных территорий может вернуться под контроль Украины.

Президент США Дональд Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Он не верит в возвращение Киевом контроля над захваченными Россией территориями. Об этом он заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете, пишет УНН.

Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно. Украина вряд ли вернет обратно захваченные Россией территории,

- сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп несколько раз повторил, что часть оккупированных Россией территорий, по его мнению, вернется под контроль Украины.

Кроме того, Трамп не исключил, что в ближайшем будущем посетит Украину.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным и непрактичным. США продолжат оказывать помощь Украине, но изменят ее характер.

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину12.02.25, 19:49 • 88842 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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