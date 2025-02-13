Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. В то же время он предполагает, что часть оккупированных территорий может вернуться под контроль Украины.
Президент США Дональд Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Он не верит в возвращение Киевом контроля над захваченными Россией территориями. Об этом он заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете, пишет УНН.
Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно. Украина вряд ли вернет обратно захваченные Россией территории,
В то же время Трамп несколько раз повторил, что часть оккупированных Россией территорий, по его мнению, вернется под контроль Украины.
Кроме того, Трамп не исключил, что в ближайшем будущем посетит Украину.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным и непрактичным. США продолжат оказывать помощь Украине, но изменят ее характер.
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