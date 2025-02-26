День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

Сегодня, 26 февраля, Украина отмечает День сопротивления российской оккупации Крыма, установленный в честь митинга, который состоялся в Симферополе в 2014 году, пишет УНН.

26 февраля Украина отмечает важную памятную дату - День сопротивления российской оккупации Крыма. Этот день стал символом несокрушимости и мужества крымских татар, украинцев и представителей других национальностей, которые в 2014 году стали на защиту территориальной целостности своего государства.

В то время, когда мир только начинал осознавать угрозу, 26 февраля тысячи людей вышли под забор Крымского парламента, чтобы сказать свое слово в защиту Украины. Митинг мирных граждан в Симферополе стал актом решимости, отказа от страха и стремления к независимости. Люди из разных уголков полуострова - крымские татары, украинцы, представители других национальностей - собрались на мирный протест, чтобы заявить о своем стремлении к миру и сохранению суверенитета Украины.

В тот же день, когда митинг собрал от 5 до 10 тысяч человек, российские войска уже продвигались в Крым. Военные без опознавательных знаков, так называемые «зеленые человечки», вместе с местными наемниками захватывали стратегические объекты полуострова. Это было начало оккупации, охватившей Крым, как темное облако, поглощая все на своем пути. Ответ на мирный протест не заставил себя ждать - 27 февраля российские войска захватили здание Верховного Совета Крыма и правительства АРК, а еще через несколько дней проголосовали за проведение псевдореферендума под наблюдением оружия.

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Тем временем на улицах Симферополя все еще оставались люди, которые не сдавались, даже когда были перекрыты все пути к свободе. 16 марта 2014 года россия провела фальшивый референдум, бойкотированный крымскими татарами и другими проукраински настроенными жителями полуострова. А уже 25 марта последняя украинская военная часть, морской тральщик «Черкассы», была захвачена, и Крым, вместе с Севастополем, стали частью рф. Но ни один голос в мире не сможет забрать то, что мы считаем своим.

Сегодня, через 11 лет после того, как эти события начались, мы вспоминаем всех тех, кто встал на защиту Украины, кто борется за возвращение Крыма и чтим память тех, кто отдал свою жизнь в этой борьбе. День сопротивления российской оккупации - это не только день памяти, но и напоминание о том, что борьба за Крым продолжается. Каждый, кто стоял на защите Родины, не был и не будет забыт.

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