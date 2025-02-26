Рада ухвалила заяву до Дня спротиву окупації Криму: що вимагають від світової спільноти

Верховна Рада України ухвалила заяву, адресовану парламентам та урядам іноземних держав, міжнародним організаціям і парламентським асамблеям з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13034.

Деталі

Як повідомляє нардеп, "за" проголосував 291 народний депутат.

"Рада ухвалила №13034 заяву до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - написав Железняк у Telegram.

Відповідно до картки законопроєкту, ухвалення цієї постанови має на меті ще раз наголосити на мужності громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, і підтримати їхній спротив агресору. Український парламент також закликає міжнародну спільноту до подальшої підтримки у боротьбі за відновлення територіальної цілісності країни.

Зокрема, Верховна Рада наголосила, що деокупація Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є невідʼємною умовою відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаного державного кордону станом на 1991 рік, включаючи її територіальні води, та досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України, Європи та світу.

Також депутати зауважили, що державна політика нашої держави спрямована на стримування збройної агресії російської федерації, деокупацію всіх без виключення тимчасово окупованих територій України.

Окрім того, парламент зазначив, що рф несе міжнародно-правову відповідальність за збройну агресію проти України, тимчасову окупацію її територій та розвʼязання агресивної війни, що зобовʼязує її забезпечити повне відшкодування завданої Україні та її народу матеріальної, моральної та іншої шкоди відповідно до норм міжнародного права.

До того ж, у заяві Верховної Ради зазначається, що Україна і надалі вживатиме заходів із захисту екосистеми Кримського півострова, Чорного та Азовського морів, і зосереджуватиме зусилля на фіксації екологічних злочинів російської федерації та усуненні катастрофічних наслідків її руйнівної діяльності.

"Україна впроваджує політику памʼяті, спрямовану на висвітлення та засудження збройної агресії російської федерації проти України, зокрема її незаконних дій, таких як насильницька депортація громадян України, яка є продовженням колоніальної політики та геноцидальних практик, які російська федерація застосовує проти України, і які мали місце й раніше, зокрема під час депортації кримськотатарського народу, здійсненої радянським тоталітарним режимом у 1944", - ідеться у заяві.

Нагадаємо

26 лютого Україна відзначає День спротиву російській окупації Криму.

11 років тому в цей день в Сімферополі відбувся масовий мітинг на захист територіальної цілісності України, в якому взяли участь 5-10 тисяч осіб.